У 25-ті роковини терактів у США 11 вересня президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять близько трьох тисяч загиблих.

Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час теракту 11 вересня у США

Президент України нагадав про жахливу трагедію, яка сталася у США 25 років тому.

– Сьогодні важливий день – день сильних людей – і в той самий час достатньо трагічний. Двадцять п’ять років тому 11 вересня було завдано удару по людях. Страшний удар, трагедія у Сполучених Штатах Америки. Загинуло близько 3 тисяч людей із 90 країн світу, у тому числі українці. Шана всім героям, котрі тоді робили все, щоб зберегти життя іншим. Поліцейські та пожежники й просто небайдужі люди, серед них і ті, хто мав українське походження. Висловлюємо шану, повагу, співчуття, – зазначив він.

Зеленський зауважив, що тоді НАТО показало свою силу і дуже важливо, аби була відповідь на тероризм, застосована стаття 5.

Зараз дивляться

– Це говорить про те, що на будь-якого ворога й терориста, якщо люди хочуть зберегти свою цивілізацію, свій вибір по захисту прав, свобод, цінностей, повинна бути відповідь. Бо зло повинне бути покаране, – додав президент.

Нагадаємо, що теракти 11 вересня 2001 року – серія скоординованих атак терористичної організації Аль-Каїда на території США. Внаслідок атак з урахуванням терористів загинули 2 996 осіб, понад 6 тисяч постраждали. Сума матеріальних збитків перевищила $10 млрд.

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