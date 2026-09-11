Украина вернула останки Марии Федак — выдающей деятельницы украинского женского и просветительского движения, представительницу семьи, тесно связанной с историей борьбы за независимость.

Об этом сообщает руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Останки Марии Федак вернули в Украину

По словам главы Львовской ОВА, эксгумировавшие останки Марии Федак перезахоронят во Львове на следующей неделе.

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В частности, 18 сентября в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове начнется чин прощания.

Марию Федак похоронят на поле №49 Лычаковского кладбища, рядом с могилой ее мужа Степана Федака.

Он утверждает, что это произойдет в рамках инициативы президента Владимира Зеленского по возвращению и достоинству выдающихся украинцев, похороненных за границей.

По данным Львовской ОВА, Мария Федак была супругой известного адвоката и мецената Степана Федака. Их дочери София и Ольга стали женами руководителей ОУН Андрея Мельника и Евгения Коновальца.

Как известно, Мария Федак активно работала в украинском женском и просветительском движении, занималась благотворительностью, помогала арестованной украинской студенческой молодежи.

Вместе с мужем она воспитала восемь детей преданными Украине, утверждает Козицкий.

Из-за советских репрессий семья была вынуждена покинуть родину. Последние годы Мария Федак прожила в Люксембурге, где ее наконец-то похоронили.

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