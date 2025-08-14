Во Львове нашли погребальную яму с останками солдат времен Второй мировой войны
Во Львове во время поисково-эксгумационных работ на территории кладбища в бывшем селе Старые Збоища нашли погребальную яму с погибшими солдатами и польским жетоном времен Второй мировой войны.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством культуры и стратегических коммуникаций в четверг, 14 августа.
Эксгумация во Львове: что нашла поисковая группа
Речь идет о погибших солдатах периода 1939 года. Их точное количество будет установлено после дополнительного изучения, однако пока промаркированы останки шести человек.
Минкульт добавил, что исследования продолжаются до сих пор, ориентировочная площадь раскопок – 10 на 5 метров.
Кроме прочего, участники нашли на месте экспедиции польские пуговицы, идентификационный польский жетон, фрагменты военного противогаза и предметы индивидуального потребления.
В МКСК подчеркнули, что Львовская областная военная администрация и руководство города в четком взаимодействии с правоохранительными органами обеспечивают необходимые условия для надлежащего и безопасного проведения эксгумационных работ.
Напомним, украинско-польская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы на территории бывшего кладбища на Збоищах во Львове 4 августа.
Целью экспедиции является перезахоронение останков солдат Войска Польского.
По словам заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Андрея Наджоса, в ходе этих работ могут найти останки до 30 человек.