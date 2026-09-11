В Украине упростили процедуру снятия с учета военнообязанных по возрасту. Теперь исключение из военного учета граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, будет происходить в автоматическом режиме.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Реестр Оберег: исключение из военного учета

Для этого исключения из военного учета по возрасту больше нет необходимости посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Обновленная система реестра Оберег ежедневно мониторит данные о дате рождения и имеющемся воинском звании лиц. Как только гражданин достигает установленного законом возрастного предела, электронный реестр Оберег самостоятельно изменяет его статус.

Напомним установленные возрастные границы:

60 лет — предельный возраст для большинства резервистов и военнообязанных;

65 лет – для высшего офицерского состава.

После изменения данных предварительно отсрочки или бронирование отменяются автоматически. Информация о новом решении отображается в приложении Резерв+, а в цифровом документе появится соответствующая метка — Исключен.

Если после наступления соответствующего возраста статус в приложении не обновился, специалисты советуют выполнить повторную авторизацию. В случае отсутствия изменений после этого следует обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных.

Также важно учитывать, что автоматическое исключение из военного учета по возрасту не списывает ранее зафиксированных нарушений правил военного учета. Как отмечают в Минобороны, эти вопросы придется урегулировать в индивидуальном порядке.

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