В Україні спростили процедуру зняття з обліку військовозобов’язаних осіб за віком. Відтепер виключення з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, відбуватиметься в автоматичному режимі.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Реєстр Оберіг: виключення з військового обліку

Для цього виключення з військового обліку за віком більше немає потреби особисто відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Оновлена система реєстру Оберіг щоденно моніторить дані про дату народження та наявне військове звання осіб. Як тільки громадянин досягає встановленої законом вікової межі, електронний реєстр Оберіг самостійно змінює його статус.

Нагадаємо встановлені вікові межі:

60 років — граничний вік для більшості резервістів та військовозобов’язаних;

65 років — для вищого офіцерського складу.

Після зміни даних попередньо надані відстрочки чи бронювання скасовуються автоматично. Інформація про нове рішення відобразиться у застосунку Резерв+, а у цифровому документі з’явиться відповідна позначка — Виключений.

Якщо після настання відповідного віку статус у застосунку не оновився, то фахівці радять виконати повторну авторизацію. У разі відсутності змін після цього варто звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних.

Також важливо враховувати, що автоматичне виключення з військового обліку за віком не списує раніше зафіксовані порушення правил військового обліку. Як зазначають в Міноборони, ці питання доведеться врегулювати в індивідуальному порядку.

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