Российская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы особых привилегиях для паломников, приезжающих в Умань на празднование иудейского Нового года — Рош га-Шана.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в пятницу, 11 сентября.

Россия распространяет дезинформацию о паломниках в Умани

— Подконтрольные России информационные ресурсы массово распространяют манипулятивные публикации о якобы “привилегированном положении” хасидов в Украине по сравнению с местным населением, — говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что для усиления этого нарратива российские ресурсы распространяют фейковые фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта.

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По данным Центра, такие материалы соответствуют типичным шаблонам российских психологических операций.

— Цель этой информационной атаки — дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, искусственно разжечь антисемитские настроения и спровоцировать конфликты между местными жителями и паломниками, — пояснили в ЦПД.

Напомним, в 2026 году Рош ха-Шана будут отмечать с 11 по 13 сентября. Это иудейский Новый год, накануне которого в Умань традиционно приезжают десятки тысяч хасидов, чтобы посетить могилу Рабби Нахмана.

К паломникам, планирующим приехать в Умань, обратилось Министерство иностранных дел Украины.

В ведомстве призвали учесть ситуацию с безопасностью и подчеркнули, что Украина не может гарантировать иностранным гражданам полноценную безопасность.

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