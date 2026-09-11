Россия запустила фейки о якобы привилегиях для хасидов в Умани: в ЦПД назвали цель
- Российская пропаганда распространяет фейки о якобы привилегированном положении хасидов в Украине.
- В ЦПД заявили, что цель этой кампании - дестабилизация ситуации в Украине и разжигание антисемитских настроений.
Российская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы особых привилегиях для паломников, приезжающих в Умань на празднование иудейского Нового года — Рош га-Шана.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в пятницу, 11 сентября.
Россия распространяет дезинформацию о паломниках в Умани
— Подконтрольные России информационные ресурсы массово распространяют манипулятивные публикации о якобы “привилегированном положении” хасидов в Украине по сравнению с местным населением, — говорится в сообщении.
В ЦПД отметили, что для усиления этого нарратива российские ресурсы распространяют фейковые фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта.
По данным Центра, такие материалы соответствуют типичным шаблонам российских психологических операций.
— Цель этой информационной атаки — дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, искусственно разжечь антисемитские настроения и спровоцировать конфликты между местными жителями и паломниками, — пояснили в ЦПД.
Напомним, в 2026 году Рош ха-Шана будут отмечать с 11 по 13 сентября. Это иудейский Новый год, накануне которого в Умань традиционно приезжают десятки тысяч хасидов, чтобы посетить могилу Рабби Нахмана.
К паломникам, планирующим приехать в Умань, обратилось Министерство иностранных дел Украины.
В ведомстве призвали учесть ситуацию с безопасностью и подчеркнули, что Украина не может гарантировать иностранным гражданам полноценную безопасность.