Російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито особливі привілеї для паломників, які приїжджають до Умані на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у п’ятницю, 11 вересня.

Росія поширює дезінформацію про паломників в Укмані

– Підконтрольні Росії інформаційні ресурси масово поширюють маніпулятивні публікації про нібито “привілейоване становище” хасидів в Україні порівняно з місцевим населенням, – йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що для посилення цього наративу російські ресурси поширюють фейкові фотографії, створені за допомогою штучного інтелекту.

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За даними Центру, такі матеріали відповідають типовим шаблонам російських психологічних операцій.

– Мета цієї інформаційної атаки – дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, штучно розпалити антисемітські настрої та спровокувати конфлікти між місцевими жителями й паломниками, – пояснили в ЦПД.

Нагадаємо, в 2026 році Рош га-Шана відзначатимуть з 11 до 13 вересня. Це юдейський Новий рік, напередодні якого до Умані традиційно приїжджають десятки тисяч хасидів, щоб відвідати могилу Раббі Нахмана.

До паломників, які планують приїхати до Умані, звернулося Міністерство закордонних справ України.

У відомстві закликали врахувати безпекову ситуацію та наголосили, що Україна не може гарантувати іноземним громадянам повноцінну безпеку.

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