Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения действующему народному депутату Вадиму Столару — фигуранту дела Фемида. Ему назначили залог в размере 300 млн грн.

Об этом сообщают ВАКС, НАБУ и САП.

Мера пресечения для Вадима Столара

ВАКС возложил на Вадима Столара ряд процессуальных обязанностей:

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прибывать по первому требованию к детективам, прокурорам и суду;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

сдать паспорта для выезда за границу и другие соответствующие документы.

Сам Вадим Столар утверждает, что вернулся в Украину добровольно по вызову суда для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения.

— Считаю, что этот факт лучше всего свидетельствует о моем отношении к этому производству: я не намерен скрываться, уклоняться от следствия или каким-либо образом препятствовать уголовному производству, — заявил Столар.

Он считает, что во время объективного расследования по результатам работы стороны защиты, детективов и прокуроров удастся установить, что в его действиях отсутствуют признаки какого-либо уголовного правонарушения.

По данным следствия, Вадим Столяр является участником преступной организации, целью которой было завладение объектами недвижимости и другими активами юридических лиц из-за незаконного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины, подлога судебных решений, документов о праве собственности и прочего.

В частности, в рамках операции Фемида НАБУ и САП установили причастность действующего нардепа к созданию этой преступной организации и рейдерскому захвату осенью 2025 года двух предприятий, стоимость активов которых составила 248 млн грн.

Кроме того, весной 2026 года участники схемы пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве общей стоимостью более 207 млн ​​грн. Однако этот замысел не удалось реализовать до конца.

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