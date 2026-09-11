ВАКС назначил нардепу Вадиму Столару 300 млн грн залога по делу Фемида
- ВАКС назначил народному депутату Вадиму Столару меру пресечения в виде залога в размере 300 млн грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
- Нардеп подозревается в причастности к преступной организации, которая из-за схем в сфере Минюста и подделки документов осуществляла рейдерские захваты предприятий и недвижимости.
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения действующему народному депутату Вадиму Столару — фигуранту дела Фемида. Ему назначили залог в размере 300 млн грн.
Об этом сообщают ВАКС, НАБУ и САП.
Мера пресечения для Вадима Столара
ВАКС возложил на Вадима Столара ряд процессуальных обязанностей:
- прибывать по первому требованию к детективам, прокурорам и суду;
- не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;
- сдать паспорта для выезда за границу и другие соответствующие документы.
Сам Вадим Столар утверждает, что вернулся в Украину добровольно по вызову суда для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения.
— Считаю, что этот факт лучше всего свидетельствует о моем отношении к этому производству: я не намерен скрываться, уклоняться от следствия или каким-либо образом препятствовать уголовному производству, — заявил Столар.
Он считает, что во время объективного расследования по результатам работы стороны защиты, детективов и прокуроров удастся установить, что в его действиях отсутствуют признаки какого-либо уголовного правонарушения.
По данным следствия, Вадим Столяр является участником преступной организации, целью которой было завладение объектами недвижимости и другими активами юридических лиц из-за незаконного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины, подлога судебных решений, документов о праве собственности и прочего.
В частности, в рамках операции Фемида НАБУ и САП установили причастность действующего нардепа к созданию этой преступной организации и рейдерскому захвату осенью 2025 года двух предприятий, стоимость активов которых составила 248 млн грн.
Кроме того, весной 2026 года участники схемы пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве общей стоимостью более 207 млн грн. Однако этот замысел не удалось реализовать до конца.