НАБУ и САП обнародовали новые пленки спецоперации Форест Гамп по поводу высокоуровневой коррупции под руководством действующего и экс-нардепов, в который входили должностные лица Офиса президента. В рамках операции Фемида правоохранители остановили масштабный рейдерский захват чужих бизнесов с целью присвоения их дорогостоящих активов и имущества.

Операция Фемида: масштабный рейдерский захват имущества

По информации следствия, участники преступной организации, в состав которой входили чиновники ОП, действующие и бывшие народные депутаты, причастны к схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов юридических лиц.

Как утверждается, они незаконно вмешивались в работу информационных и автоматизированных сетей Министерства юстиции Украины, подделывали судебные решения и документы о праве собственности.

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По данным НАБУ, стоимость активов предприятий, которыми пытались завладеть осенью 2025 года, составляет более 248 млн. грн. Кроме этого, в мае 2026 года участники преступной организации пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн грн.

Правоохранители утверждают, что причастные к схеме лица хотели получить под контроль недвижимость в центральной части Киева стоимостью более полумиллиарда гривен.

В НАБУ рассказали, что фигуранты дела привлекали хакеров, под видом государственных регистраторов проникших в реестр юридических лиц, внесли поддельные документы и ложные сведения о переходе права собственности от законных собственников на подставных лиц.

За два дня участники схемы переоформили корпоративные права захваченных предприятий на подконтрольных лиц, фактически являвшихся охранниками одного из соорганизаторов рейдерской схемы.

Операция Фемида: что делали с настоящими владельцами захваченных компаний

По данным следствия, участники преступной группировки понимали, что владельцы захваченных компаний могут обращаться в правоохранительные органы, стремясь отменить незаконные действия.

Поэтому организаторы схемы регистрировали уголовные производства благодаря заявлениям подконтрольных лиц и накладывали арест на корпоративные права захваченных предприятий, чтобы удержать любые регистрационные действия.

Кроме этого, соучастники влияли на должностных лиц Министерства юстиции Украины и лоббировали принятие решений, которые касались рассмотрения жалоб на рейдерские действия в своих интересах.

Как утверждают следователи, 29 декабря 2025 года коллегия Минюста приняла заключение о признании законным перехода права собственности на захваченное предприятие на подконтрольное лицо. Через два дня Минюст утвердил вышеуказанное заключение коллегии.

В НАБУ отмечают, что участники схемы хотели получить контроль над дорогостоящими объектами недвижимости в центре Киева в результате инициирования процедуры банкротства в хозяйственном суде с помощью подконтрольных лиц.

В частности, 27 января 2026 года судья удовлетворил заявление об обеспечении иска подконтрольного лица организатору схемы и запретил совершать какие-либо регистрационные действия, касающиеся предприятия.

А уже 26 марта судья удовлетворил ходатайство арбитражного управляющего, подконтрольного участникам преступной организации, прекратив полномочия директора предприятия.

В НАБУ утверждают, что в случае со второй компанией участники схемы воспользовались рассмотрением жалобы на их рейдерские действия. Рассмотрение Минюстом длилось более двух месяцев. За это время они создали фиктивную задолженность, в результате которой удалось инициировать процедуру банкротства.

Кроме этого, в НАБУ рассказали еще об одном эпизоде, который касается попытки завладения дорогостоящими объектами недвижимости в центре Киева. Участники схемы подделали судебное постановление и внесли его в реестр недвижимости с помощью хакеров.

Правоохранители обратили внимание, что должностные лица Минюста отдавали себе отчет, что речь идет о незаконных действиях, поэтому отказались выполнять указания тогдашней заместительницы руководителя Офиса президента. В результате этого завладеть объектом недвижимости так и не удалось до конца.

По данным следствия, финансирование для исполнения преступления обеспечивал соорганизатор и действующий народный депутат Украины на сумму не менее $514 тыс. Эти деньги использовали на хакеров и взяток для выполнения судебных процессов в свою пользу, а также на другие расходы.

Спецоперация Форест Гамп: что известно

19 августа НАБУ и САП в рамках спецоперации Форест Гамп сообщили участникам преступной организации о подозрении по статьям 191, 206-2, 358 и 361 Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно, к схеме причастны Ирина Мудрая, которую уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента, а также народный депутат Вадим Столар и экс-нардеп Максим Никитась.

Ранее в НАБУ и САП раскрыли детали операции Форест Гамп по легализации 150 млн грн для залога одного из фигурантов по делу Мидас. Как свидетельствуют обнародованные пленки, в схему могли быть привлечены государственный банк и влиятельные чиновники.

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