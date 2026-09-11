Служба безпеки зібрала доказову базу щодо митрополита РПС Георгія Шевкунова, відомого як Тихон. За даними слідства, він підтримує збройну агресію Росії проти України та виправдовує воєнні злочини російських окупантів.

Про це повідомили в СБУ в п’ятницю, 11 вересня.

СБУ заочно повідомила про підозру митрополиту РПЦ Тихону

– За даними слідства, фігурант є головним духовним наставником Путіна та одним із провідних ідеологів кремлівського режиму, – йдеться в повідомленні.

У межах розслідування встановлено, що Тихон був одним із перших представників РПЦ, які підтримали повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він закликав сприяти збройним угрупованням держави-агресора.

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– Встановлено, що вже у 2023 році його призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ на території українського півострова. На цій посаді клірик використовував можливості єпархії для всебічного поширення рашизму на тимчасово окупованій частині території України, – наголошують в СБУ.

За інформацією спецслужби, Тихон систематично бере участь у публічних виступах, під час яких виправдовує обстріли українських міст та закликає до подальшої окупації всієї території України.

Фахова експертиза, ініційована Службою безпеки, підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності митрополита в інтересах держави-агресора.

На основі зібраних матеріалів слідчі СБУ заочно повідомили митрополиту Тихону про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ч. 3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

– Тривають комплексні заходи для його притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти нашої держави, – йдеться в повідомленні СБУ.

Досудове розслідування здійснювали за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що Російська православна церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов, пов’язаних із війною.

У ЦПД зазначили, що це є черговим підтвердженням використання РПЦ Кремлем для виправдання агресії проти України та її сакралізації.

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