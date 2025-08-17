РПЦ через скаутское движение милитаризирует детей в оккупированном Крыму — ЦПД

Русская православная церковь (РПЦ) во временно оккупированном Крыму активизировала идеологическую обработку детей и молодежи через так называемое скаутское движение.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Как под прикрытием “духовных ценостей” РПЦ милитаризирует детей

По его данным, недавно на базе Международного детского центра Артек, который попал под санкции СНБО за пропагандистскую деятельность, РПЦ провела молодежный форум Истоки.

Сейчас смотрят

— Сюда прибыли 160 воспитанников духовных академий и семинарий со всей России. Во время мероприятия состоялась презентация деятельности Братства православных следопытов — скаутской организации РПЦ, которая начала работу на полуострове в 2022 году, — говорится в сообщении.

В ЦПД эту организацию называют одним из инструментов разветвленной системы милитаризации детей, на что указывает, в частности, и то, что кроме скаутских навыков — выживание на природе, ориентирование, работа в команде и т.п. — их учат пользованию оружием.

Кроме того, здесь детям прививают идею, что “подвиги”, “защита слабых” и “служение родине” неизбежно связаны с вооруженной борьбой.

— Так под прикрытием “воспитания и духовных ценностей” Кремль через РПЦ готовит детей к службе кремлевскому режиму, — отмечают в ЦПД.

Ранее в ЦПД сообщали, что администрации на временно оккупированных территориях Украины прибегают к новым методам принудительной мобилизации: они принуждают студентов с академической задолженностью заключать краткосрочные контракты с Вооруженными силами РФ.

Источник: ЦПД

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.