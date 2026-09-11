ВСУ поразили Снежнянский машиностроительный завод и ряд объектов РФ — Генштаб
- ВСУ поразили ряд объектов врага, в том числе в Березках Брянской области, Донецке, Петропавловке в Луганской области и в Снежном Донецкой области.
- Среди пораженных целей оказался Снежнянский машиностроительный завод, который специализируется на производстве деталей для газотурбинных двигателей.
Украинские военные поразили два ЗРГК Панцирь-С1, предприятие ОПК и место запуска ударных БпЛА.
ВСУ поразили ряд объектов врага в России и ТОТ
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что подразделения Сил обороны Украины вчера и в ночь на 11 сентября поразили ряд важных военных объектов противника.
В Таганроге Ростовской области РФ поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь-С1. В Березках Брянской области РФ поражена радиолокационная станция противника.
В Донецке нанесен удар по месту хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА.
В Петропавловке Луганской области поражен центр подготовки операторов БпЛА подразделения Ахмат. Центр специализируется на подготовке операторов FPV-дронов и других беспилотных систем.
В Снежном Донецкой области поражен Снежнянский машиностроительный завод.
Известно, что Снежнянский машиностроительный завод специализируется на производстве деталей для газотурбинных двигателей, включая диски и лопатки компрессоров и турбин. Предприятие используется российской оборонной промышленностью для производства продукции военного назначения, в частности, комплектующих для авиационных двигателей.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Работа по ключевым военным целям противника продолжается.