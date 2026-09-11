Украинские военные поразили два ЗРГК Панцирь-С1, предприятие ОПК и место запуска ударных БпЛА.

ВСУ поразили ряд объектов врага в России и ТОТ

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что подразделения Сил обороны Украины вчера и в ночь на 11 сентября поразили ряд важных военных объектов противника.

В Таганроге Ростовской области РФ поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь-С1. В Березках Брянской области РФ поражена радиолокационная станция противника.

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В Петропавловке Луганской области поражен центр подготовки операторов БпЛА подразделения Ахмат. Центр специализируется на подготовке операторов FPV-дронов и других беспилотных систем.

В Снежном Донецкой области поражен Снежнянский машиностроительный завод.

Известно, что Снежнянский машиностроительный завод специализируется на производстве деталей для газотурбинных двигателей, включая диски и лопатки компрессоров и турбин. Предприятие используется российской оборонной промышленностью для производства продукции военного назначения, в частности, комплектующих для авиационных двигателей.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Работа по ключевым военным целям противника продолжается.

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