Українські військові уразили два ЗРГК Панцир-С1, підприємство ОПК та місце запуску ударних БпЛА.

ЗСУ уразили низку об’єктів ворога у Росії та на ТОТ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Сил оборони України вчора та у ніч на 11 вересня уразили низку важливих військових об’єктів противника.

У Таганрозі Ростовської області РФ уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1. У Березках Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію противника.

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У Донецьку завдано удару по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

У Петропавлівці Луганської області уражено центр підготовки операторів БпЛА підрозділу Ахмат. Центр спеціалізується на підготовці операторів FPV-дронів та інших безпілотних систем.

У Сніжному Донецької області уражено Сніжнянський машинобудівний завод.

Відомо, що Сніжнянський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів і турбін. Підприємство використовується російською оборонною промисловістю для виробництва продукції військового призначення, зокрема комплектувальних для авіаційних двигунів.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових цілях противника продовжується.

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