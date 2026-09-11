ЗСУ уразили Сніжнянський машинобудівний завод та ще низку об’єктів РФ – Генштаб
- ЗСУ уразили низку об'єктів ворога, зокрема у Березках Брянської області, Донецьку, Петропавлівці на Луганщины та у Сніжному на Донеччині.
- Серед уражених цілей опинився Сніжнянський машинобудівний завод, який спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів.
Українські військові уразили два ЗРГК Панцир-С1, підприємство ОПК та місце запуску ударних БпЛА.
ЗСУ уразили низку об’єктів ворога у Росії та на ТОТ
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Сил оборони України вчора та у ніч на 11 вересня уразили низку важливих військових об’єктів противника.
У Таганрозі Ростовської області РФ уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1. У Березках Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію противника.
У Донецьку завдано удару по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
У Петропавлівці Луганської області уражено центр підготовки операторів БпЛА підрозділу Ахмат. Центр спеціалізується на підготовці операторів FPV-дронів та інших безпілотних систем.
У Сніжному Донецької області уражено Сніжнянський машинобудівний завод.
Відомо, що Сніжнянський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів і турбін. Підприємство використовується російською оборонною промисловістю для виробництва продукції військового призначення, зокрема комплектувальних для авіаційних двигунів.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Робота по ключових військових цілях противника продовжується.