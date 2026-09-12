На автозаправочных станциях в Украине начали тестирование системы автоматического и оперативного оповещения о приближении вражеских дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в субботу, 12 сентября.

На АЗС протестируют оповещение о приближении дронов

По его словам, он провел срочное совещание с операторами рынка при участии Минэнерго, Минэкономики, Минфина, Минвосстановления, СНБО, ГСЧС и МВД.

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Во время встречи участники обсудили усиление безопасности на автозаправочных комплексах, прогресс по установке дополнительных защитных сооружений для элементов наземной инфраструктуры и обустройство укрытий для людей.

— Уже тестируем программное решение, которое позволит видеть направление движения дронов и заранее реагировать на угрозу. Речь идет об автоматическом и оперативном оповещении на АЗК о приближении вражеских дронов, – сообщил Корецкий.

Он отметил, что сначала систему оповещения протестируют на автозаправочных комплексах, после чего к ней будут подключать другие бизнесы.

— Министры получили задачу максимально ускорить этот процесс, – добавил он.

Премьер-министр рассказал, что во время совещания проанализировали баланс нефтепродуктов, логистику и ситуацию с ценами.

— Из-за событий на Ближнем Востоке и сбоев в цепочках поставок мировые котировки нефти снова стремительно растут. Очевидно, что и в Украине есть соответствующая реакция игроков рынка, – отметил он.

По словам Корецкого, был определен четкий план действий относительно железнодорожного сообщения и упрощения таможенных процедур для бензовозов, как это было в 2022 году.

Напомним, утром в пятницу, 11 сентября, российские войска атаковали автозаправочные станции в Днепровском и Оболонском районах Киева.

В результате ударов РФ пострадали как минимум восемь человек, двое из них умерли в больнице.

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