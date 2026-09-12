На АЗС тестируют систему оповещения о приближении вражеских БпЛА – Корецкий
- На АЗС в Украине тестируют автоматическую систему оповещения о приближении вражеских дронов.
- Система позволит определять направление движения БпЛА и заранее реагировать на угрозу.
На автозаправочных станциях в Украине начали тестирование системы автоматического и оперативного оповещения о приближении вражеских дронов.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в субботу, 12 сентября.
На АЗС протестируют оповещение о приближении дронов
По его словам, он провел срочное совещание с операторами рынка при участии Минэнерго, Минэкономики, Минфина, Минвосстановления, СНБО, ГСЧС и МВД.
Во время встречи участники обсудили усиление безопасности на автозаправочных комплексах, прогресс по установке дополнительных защитных сооружений для элементов наземной инфраструктуры и обустройство укрытий для людей.
— Уже тестируем программное решение, которое позволит видеть направление движения дронов и заранее реагировать на угрозу. Речь идет об автоматическом и оперативном оповещении на АЗК о приближении вражеских дронов, – сообщил Корецкий.
Он отметил, что сначала систему оповещения протестируют на автозаправочных комплексах, после чего к ней будут подключать другие бизнесы.
— Министры получили задачу максимально ускорить этот процесс, – добавил он.
Премьер-министр рассказал, что во время совещания проанализировали баланс нефтепродуктов, логистику и ситуацию с ценами.
— Из-за событий на Ближнем Востоке и сбоев в цепочках поставок мировые котировки нефти снова стремительно растут. Очевидно, что и в Украине есть соответствующая реакция игроков рынка, – отметил он.
По словам Корецкого, был определен четкий план действий относительно железнодорожного сообщения и упрощения таможенных процедур для бензовозов, как это было в 2022 году.
Напомним, утром в пятницу, 11 сентября, российские войска атаковали автозаправочные станции в Днепровском и Оболонском районах Киева.
В результате ударов РФ пострадали как минимум восемь человек, двое из них умерли в больнице.