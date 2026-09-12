На автозаправних станціях в Україні розпочали тестування системи автоматичного та оперативного сповіщення про наближення ворожих дронів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький в суботу, 12 вересня.

На АЗС протестують сповіщення про наближення дронів

За його словами, він провів термінову нараду з операторами ринку за участі Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС і МВС.

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Під час зустрічі учасники обговорили посилення безпеки на автозаправних комплексах, прогрес зі встановленням додаткових захисних споруд для елементів наземної інфраструктури та облаштування укриттів для людей.

– Вже тестуємо програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати на загрозу. Мова йде про автоматичне та оперативне сповіщення на АЗК про наближення ворожих дронів, – повідомив Корецький.

Він зазначив, що спочатку систему сповіщення протестують на автозаправних комплексах, після чого до неї підключатимуть інші бізнеси.

– Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес, – додав він.

Прем’єр-міністр розповів, що під час наради проаналізували баланс нафтопродуктів, логістику та ситуацію з цінами.

– Через події на Близькому Сході та збої в ланцюгах поставок світові котирування нафти знову стрімко зростають. Очевидно, що і в Україні є відповідна реакція гравців ринку, – зазначив він.

За словами Корецького, було визначено чіткий план дій щодо залізничного сполучення та спрощення митних процедур для бензовозів, як це було у 2022 році.

Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 11 вересня, російські війська атакували автозаправні станції у Дніпровському та Оболонському районах Києва.

Внаслідок ударів РФ постраждали щонайменше вісім людей, двоє з них померли у лікарні.

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