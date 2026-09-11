Утром в пятницу, 11 сентября, автозаправочные станции (АЗС) в Днепровском и Оболонском районах Киева попали под российскую атаку.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

Атака на АЗС в Киеве 11 сентября: последствия

По информации мэра, произошло попадание беспилотников по АЗС в Днепровском и Оболонском районах Киева.

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Вскоре РФ нанесла еще один удар по автозаправочной станции в Оболонском районе столицы.

По предварительной информации, в Оболонском районе есть двое пострадавших в результате вражеской атаки, утверждают в КГВА.

Перед этим Кличко сообщал о взрывах на Троещине и работе сил противовоздушной обороны в Киеве.

Кроме этого, зафиксировали вызов медиков в жилой дом в Днепровском районе. Как рассказал мэр столицы, бригада уже выехала на место.

По данным медиков, один из пострадавших в результате попадания беспилотника прошлой ночью в девятиэтажку в Днепровском районе находится в тяжелом состоянии.

Всего в доме пострадали восемь человек. Двое из них госпитализированы.

В ночь на 11 сентября прогремели мощные взрывы в Киеве, когда российские войска атаковали город дронами. По информации Киевской ГВА, в Днепровском районе Киева загорелся девятиэтажный жилой дом. Там возник пожар с первого до пятого этажа.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 661-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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