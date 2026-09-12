Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по стратегическому предприятию Тольяттикаучук в городе Тольятти Самарской области России.

Об этом сообщают Генеральный штаб ВСУ и Силы беспилотных систем ВСУ.

Поражение комбината Тольяттикаучук в РФ

Совместную операцию провели операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими украинской армии.

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На территории комбината Тольяттикаучук в РФ зафиксировано попадание, после чего вспыхнул пожар.

Следует отметить, что расстояние от украинской границы до пораженного объекта составляет около 880 км.

По имеющейся информации, Тольяттикаучук специализируется на изготовлении мономеров, фракций, высокооктановых компонентов и добавок к горючему, а также синтетических каучуков.

В частности, последние являются важным сырьем для производства твердого ракетного топлива, применяемого российскими войсками в тактических и баллистических ракетах.

В настоящее время степень нанесенного ущерба российскому военно-промышленному комплексу уточняется, а системная работа Украины по ключевым объектам РФ продолжается.

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Поражение пунктов управления и мест хранения дронов РФ

Кроме того, 11 и в ночь на 12 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов РФ, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Под удары попали пункты управления беспилотниками оккупантов в Пологах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области.

Также поражены склады и места хранения ударных дронов в Малом Керменчике Луганской области, Донецке, Селидово и Кураховке Донецкой области.

В то же время в Алчевске Луганской области под удары попали склад материально-технического обеспечения, место хранения вооружения и военной техники российской армии.

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