В Украине продолжается общая мобилизация, во время которой на военную службу призывают военнообязанных, не имеющих законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва. Но отдельные правила действуют для людей, которые имеют или имели судимость, а также для тех, кто был освобожден от отбывания наказания с испытанием.

Могут ли мобилизовать с судимостью в Украине, какие ограничения предусматривает закон и что меняется после погашения или снятия судимости, Факты ICTV узнавали у адвоката LEGAL STRATEGY Виолетты Монастырской.

Могут ли мобилизовать людей с судимостью

Да, по общему правилу могут, но закон устанавливает четко определенные исключения.

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Адвокат напомнила, что до 18 мая 2024 года действовала норма (статья 37 закона О воинской обязанности и военной службе), которая позволяла исключить с воинского учета лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Эта норма отменена законом Украины № 3633-IX от 11.04.2024 года О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

Лица с погашенной или снятой судимостью

Закон №3687-IX от 08.05.2024 года изложил часть вторую статьи 4 закона О воинской обязанности и военной службе в новой редакции. Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования не могут комплектоваться лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за определенный законом перечень уголовных правонарушений.

Таким образом, ответ на вопрос, могут ли мобилизовать лиц с судимостью в 2026 году, зависит от статьи, в соответствии с которой лицо привлекалось к ответственности.

После погашения или снятия судимости такой запрет по этой норме прекращает действовать, поэтому лицо может быть призвано во время мобилизации при отсутствии других законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва.

Могут ли мобилизовать людей с непогашенной судимостью: перечень преступлений, исключающих призыв

Эти ограничения применяются, в частности, к лицам с непогашенной или неснятой судимостью и к лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием.

Не могут комплектовать Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования лицами, осужденными за:

преступления против основ национальной безопасности Украины;

умышленное убийство двух или более лиц, убийство с особой жестокостью или сопряженное с изнасилованием либо сексуальным насилием;

особо тяжкие коррупционные уголовные правонарушения;

преступления по статьям 152–156-1, 258–258-6, части четвертой статьи 286-1, статье 348 Уголовного кодекса Украины;

а также должностными лицами, которые занимали особо ответственное положение (примечание к статье 368 УК).

Могут ли мобилизовать с судимостью за коррупционные уголовные правонарушения

Отдельно часть вторая статьи 4 закона О воинской обязанности и военной службе устанавливает, что Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования не могут комплектоваться лицами, которые обвиняются в совершении тяжкого и/или особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения, если уголовное производство в отношении них находится на стадии судебного производства. Эта норма введена законом №4496-IX от 17.06.2025 года.

Могут ли мобилизовать условно осужденного

Адвокат рассказала, что часть четвертая статьи 39 закона О воинской обязанности и военной службе прямо предусматривает, что лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации, в особый период, кроме лиц, осужденных за перечень уголовных правонарушений, определенный этой нормой.

— Сам факт освобождения от отбывания наказания с испытанием не означает, что такое лицо должно проходить службу исключительно в специализированном подразделении. Специальный порядок прохождения службы касается прежде всего лиц, условно-досрочно освобожденных от фактического отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в соответствии со статьей 81-1 УК Украины, — рассказала адвокат.

Могут ли мобилизовать, если есть судимость, а лицо отбывает наказание (ограничение или лишение свободы)

Для лиц, которые фактически отбывают наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, статьей 81-1 Уголовного кодекса Украины предусмотрен специальный механизм: условно-досрочное освобождение судом для прохождения военной службы по контракту. Это не является обычным призывом во время мобилизации. Механизм предусматривает, в частности, следующие условия:

применяется исключительно по желанию самого осужденного;

решение принимает суд;

осужденный должен соответствовать требованиям статьи 21-5 закона О воинской обязанности и военной службе (осталось не менее 3 лет до предельного возраста, годность по состоянию здоровья, прохождение профессионально-психологического отбора, достаточный уровень физической подготовки);

требуется письменное согласие командира воинской части;

не применяется к лицам, осужденным за перечень уголовных правонарушений, прямо определенный статьей 81-1 УК Украины;

уклонение от принятия на службу после такого освобождения влечет уголовную ответственность по новой статье 336-2 Уголовного кодекса Украины (лишение свободы от 5 до 10 лет).

Адвокат подытожила, что для ответа на вопрос о возможности мобилизации имеют значение:

погашена или снята судимость;

по какой именно статье УК лицо осуждено;

освобождено ли оно от отбывания наказания с испытанием;

отбывает ли оно фактически наказание;

наличие других законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва.

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