Російські війська готують нову хвилю ударів по Україні одразу з кількох напрямків. Атаки можуть продовжуватися протягом усього дня, тому загроза для українських міст залишається високою.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

РФ готує нову хвилю ударів

За його словами, станом на ранок ворожі дрони фіксувалися на Одещині, Вінниччині, у північних областях та на Київщині.

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— Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу, — зауважив Ігнат.

Він зазначив, що росіяни накопичили значну кількість безпілотників із двигунами внутрішнього згоряння — нереактивних дронів. Саме їх останнім часом окупанти застосовують особливо активно, зокрема, вчора для ударів по західних регіонах України.

Українська протиповітряна оборона робить усе можливе, щоб мінімізувати кількість влучань. За словами речника Повітряних сил, ефективність протидії таким цілям наближається до 90%.

— Це близькі результати до 90 відсотків, але, на жаль, є ці 10 відсотків, — зазначив Юрій Ігнат.

Частині дронів усе ж вдається прорватися до цілей. Вони можуть атакувати логістичні маршрути, залізницю та інші важливі об’єкти.

Для відбиття ударів залучають авіацію, зенітні ракетні комплекси, наземні сили та інші складові комплексної ППО. Ігнат наголосив, що територія України дуже велика, тому повністю перекрити всі напрямки неможливо.

Щодо збиття нереактивних Шахедів, то цей відсоток доволі високий, тоді як реактивні безпілотники складніше перехоплювати.

Чому РФ змінила типи дронів

За словами Ігната, росіяни постійно намагаються знайти способи застати українську ППО зненацька.

— Ворог планує завжди якусь несподівану операцію для того, щоб застати зненацька нашу протиповітряну оборону, використовуючи різні типи боєприпасів, — зазначив речник Повітряних сил.

Наприкінці серпня росіяни масово застосовували реактивні дрони, зокрема для ударів по Києву та Київській області.

— У серпні, порівняно з іншими місяцями, була така рекордна кількість — 2800 одиниць. Для порівняння, у липні було зафіксовано близько 1500 реактивних безпілотників, а в червні — близько 350, — сказав Ігнат.

Ігнат припустив, що після масштабного використання реактивних дронів у серпні Росія могла накопичити звичайні Shahed, які тепер активно запускає по Україні, переважно в напрямку західних областей.

Реактивні дрони, ймовірно, мають обмеження щодо дальності польоту. За словами речника Повітряних сил, під час конструювання такого безпілотника потрібно балансувати між кількістю пального для тривалого польоту та вагою вибухівки, яку він може нести.

Атаки можуть тривати весь день

Ігнат попередив, що російські удари можуть не завершитися найближчим часом.

— Очікується, що ці атаки можуть бути продовжені протягом сьогоднішнього дня, — попередив він і закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

За словами Юрія Ігната, навіть нереактивні дрони становлять небезпеку, а атаки можуть відбуватися хвилями.

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