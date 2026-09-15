Атаки на АЗС в Киеве: эксперт объяснил, грозит ли столице дефицит горючего

Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, которая не имеет никакого отношения к военным объектам. Среди целей российских атак оказываются и автозаправочные станции. В последнее время такие удары все чаще фиксируют в Киеве.

Очередной целью стали автозаправочные комплексы Укрнафты на обоих берегах столицы. На момент атаки станции не работали из-за воздушной тревоги, а сотрудники находились в укрытиях. Посетителей на территории АЗК не было.

В Укрнафте объяснили, что во время воздушной тревоги сознательно приостанавливают работу станций, чтобы снизить риски для людей. После атаки компания оценивает повреждения и определит, какие восстановительные работы необходимы.

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Факты ICTV поговорили с аналитиком консалтинговой компании Нафторынок Александром Сиренко и выяснили, будет ли дефицит топлива в Киеве из-за атак на АЗС, возможен ли ажиотаж и как удары по заправкам влияют на рынок.

Атаки на АЗС в Киеве: угрожают ли они рынку топлива

По словам Александра Сиренко, нынешние атаки на автозаправочные станции не создают предпосылок для дефицита топлива в столице.

Эксперт отмечает, что дефицит возникает тогда, когда товара нет или его количество существенно ограничено. Ситуация с топливом в Киеве сейчас совсем другая, поскольку топлива достаточно.

— Удары по отдельным АЗС, прежде всего создают неудобства для водителей. Если привычная заправка повреждена или временно не работает, клиент просто выбирает другую станцию — этой же сети или конкурента, — отметил эксперт.

Рынок в столице имеет достаточное количество розничных точек, поэтому выбытие отдельных АЗС не способно привести к нехватке топлива.

Будет ли дефицит топлива в Киеве после ударов по заправкам

Александр Сиренко обращает внимание на то, что количество АЗС в столице значительно. По его оценке, в Киеве работает около 300 таких объектов, хотя точная цифра может отличаться примерно на 50 станций.

Поэтому даже временное прекращение работы отдельных заправок не создает проблемы для всего рынка.

Эксперт ссылается и на оценки одного из участников рынка, согласно которым в Украине количество АЗС примерно втрое превышает потребность.

Это означает, что дефицит топлива в Киеве из-за повреждения отдельных станций сейчас не формируется. Даже если определенная АЗС не будет работать несколько недель, у водителей остается достаточно альтернатив.

При этом Сиренко напоминает, что подобные атаки начались довольно давно. Еще с весны удары по автозаправочной инфраструктуре фиксировали в прифронтовых регионах. За это время они не привели к топливному коллапсу.

Для водителя последствия обычно гораздо проще: вместо привычной станции приходится ехать на другую, иногда добавляя к маршруту несколько километров и времени.

Возможен ли ажиотаж на АЗС

Отдельный вопрос — поведение потребителей. Даже при достаточном количестве топлива сообщения об ударах по заправкам способны вызвать у части людей желание заправиться впрок.

— Если тему активно будут раскручивать псевдоаналитики в Telegram-каналах и социальных сетях, часть водителей действительно может отправиться на АЗС, залить полный бак и дополнительно купить топливо в канистру, — предупредил эксперт.

Однако такой всплеск спроса не продлится долго. Люди, которые заправились заранее, некоторое время не будут возвращаться на АЗС, после чего ситуация стабилизируется.

Поэтому вопрос, будет ли дефицит топлива в Киеве из-за атак РФ, стоит отделять от возможного краткосрочного ажиотажа. Временное увеличение спроса еще не означает реальной нехватки товара.

Что будет с поврежденными заправками

По словам Александра Сиренко, российские удары по АЗС преимущественно наносят ущерб наземной части объектов. Речь идет о навесах, фасадах, магазинах, топливных колонках и других элементах станции.

Такие повреждения требуют ремонта или замены отдельных конструкций, из-за чего конкретная АЗС действительно может некоторое время не работать. Однако это не означает потери запасов топлива.

Основные запасы хранятся в подземных резервуарах. Если они не повреждены, топливо остается на месте, а после восстановления наземной части станция снова сможет работать.

Вырастут ли цены на топливо из-за атак

По мнению Александра Сиренко, опасность заключается не столько в физической нехватке топлива, сколько в возможной панической реакции потребителей.

Если водители начнут массово скупать топливо из-за сообщений о якобы будущем дефиците, это действительно способно временно увеличить нагрузку на АЗС. Однако после того, как люди сделают запасы, спрос вернется к обычному уровню.

Эксперт приводит в качестве примера ситуацию в июле, когда украинцы запасались топливом из-за прогнозов резкого подорожания. Панические закупки тогда создавали дополнительный ажиотаж, но ожидаемого дефицита не возникло. Более того, в августе заправки были вынуждены снижать цены, поскольку спрос на топливо был низким из-за запасов водителей.

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