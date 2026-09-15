Главной проблемой при сбитивании новых российских реактивных беспилотников в Киеве и других городах Украины является их высокая скорость, на которую Российская Федерация сознательно сделала ставку.

Об этом сообщил внештатный советник президента по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) в интервью Radio NV.

Флэш рассказал о новых вызовах для ПВО

По его словам, сначала РФ применяла реактивные беспилотники Герань-3, которые имели скорость около 280-320 км/ч.

Сейчас смотрят

Когда украинские специалисты подготовили реактивные перехватчики для противодействия этой модификации, оккупанты быстро отказались от Герань-3 и перешли на производство модели Герань-4.

Беспилотник Герань-4 имеет большую боевую часть, увеличенную дистанцию ​​и продолжительность полета, а также более высокую скорость — от 300 до 550 км/ч. Именно поэтому имеющиеся реактивные перехватчики оказались неэффективны против таких скоростей.

Сейчас Украине нужно в кратчайшие сроки создать перехватчики со скоростью 600–700 км/ч. Украинские инженеры уже создают как минимум 3–5 разных вариантов таких скоростных средств, однако нужно время на их тестирование и отработку тактики применения.

Три типа реактивных дронов РФ и их управление

По словам Флэша, россияне используют для ударов три основных модификации реактивных беспилотников:

классический реактивный дрон управляется на основе сигналов спутниковой навигации и не имеет дополнительных средств – по принципу действия похож на обычный бензиновый Shahed;

управляется на основе сигналов спутниковой навигации и не имеет дополнительных средств – по принципу действия похож на обычный бензиновый Shahed; дрон с возможностью онлайн-управления , который оснащен базовой камерой и управляется в режиме онлайн (в частности, через mesh-сети), а главная его задача состоит в том, чтобы выявить цель и атаковать ее;

, который оснащен базовой камерой и управляется в режиме онлайн (в частности, через mesh-сети), а главная его задача состоит в том, чтобы выявить цель и атаковать ее; модификация Сикер (Seeker) оснащена высококачественной китайской двойной камерой (с тепловизором, 30-кратным оптическим и дополнительным цифровым зумом).

Угроза от дронов типа Сикер для украинской РЭБ

Наибольшую опасность представляет именно вариант Сикер, заявил Флэш. Благодаря мощной оптике, он способен обнаруживать объекты (например, склады или автобазы) на расстоянии 6–7 км и более.

После того как оператор выделяет цель, беспилотник производит ее автоматический захват и далее движется к объекту самостоятельно с помощью оптической навигации.

В настоящее время украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) полностью теряют эффективность, поскольку дрон больше не зависит от внешних сигналов управления или спутниковой связи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.