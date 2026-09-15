У вівторок, 15 вересня, у роботі ПриватБанку стався збій, проведення платежів та переказів тимчасово недоступні.

Збій у роботі ПриватБанку 15 вересня

Наразі платежі та перекази ПриватБанку не доступні, проводять роботи над відновленням.

– Схоже, наші платежі та перекази влаштували собі незаплановану перерву. Ми вже все лагодимо, щоб якнайшвидше повернути стабільну роботу, – повідомляє ПриватБанк.

Нагадаємо, що попередній збій у роботі ПриватБанку стався місяць тому – 15 вересня. Тоді через технічний збій у роботі кількох сервісів виникли складнощі.

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Під час збою в окремих клієнтів виникали проблеми, коли кошти з рахунку списувалися, однак сама транзакція не відбувалася.

Ще один збій у роботі ПриватБанку стався 5 червня 2026 року. Тоді клієнти мали проблеми з доступом до мобільного застосунку Приват24 та офіційного сайту банку.

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