Степень готовности столицы к предстоящему отопительному сезону составляет примерно 40%, что делает Киев одним из самых уязвимых среди украинских городов.

Об этом во время дискуссии заявил бывший глава Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

Какая готовность Киева к отопительному сезону

По его словам, в апреле началось строительство около 130 объектов защиты для инфраструктуры по всей стране. Благодаря этим мероприятиям Сумы, Чернигов, Запорожье и Харьков остаются со светом и водой, несмотря на ежедневные обстрелы.

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Разработка планов устойчивости в феврале показала, что у Киева была самая низкая исходная готовность среди крупных городов — всего 1,5% (в противоположность 51% в Харькове и 24% в Чернигове). Общий уровень готовности столицы оценивается ориентировочно в 40%.

В частности, строительство защиты на киевских подстанциях началось в начале мая. В настоящее время работы выполнены на 80%, а завершение планируется до конца сентября. Большие объекты, возводимые Агентством, пытаются завершить за полгода — осенью.

В столице планируют создать 520 МВт мощностей для теплообеспечения. Часть из них будет работать вместе с ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, обеспечивая тепло Русановку и Березняки в случае аварий.

Новые объекты строят полуподземными со вторым уровнем защиты. Предоставить их в пользование должны в декабре.

Он отметил, что средняя готовность по стране составляет около 50%, а среди наиболее подготовленных городов отметил Харьков, Винницу, Хмельницкий и Кривой Рог.

Децентрализация вместо больших ТЭЦ

Сухомлин высказался против идеи восстановления больших ТЭЦ, поскольку они остаются уязвимыми целями для России.

Он предлагает перейти на децентрализованную систему с полуподземными котельными мощностью от 40 до 120 МВт, что существенно снижает риск поражения. На такую ​​трансформацию Украине понадобилось около четырех лет.

В то же время Сухомлин подчеркнул, что ключевым приоритетом защиты являются объекты водоснабжения и водоотведения, от которых напрямую зависит и тепло в домах.

По его мнению, наибольшая угроза — поражение канализационных насосных станций, что может привести к попаданию стоков в Днепр и остановке водоснабжения всей столицы.

Отдельные элементы инфраструктуры водоснабжения уже обустраивают вторым уровнем защиты (в частности в Днепре и Кривом Роге). Также планами устойчивости предусмотрено использование мобильных станций водоснабжения.

— Электроэнергия очень важна, но вода — номер один по всем украинским городам, тем более таким крупным, как Киев, — подытожил Сухомлин.

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