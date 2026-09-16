Ступінь готовності столиці до майбутнього опалювального сезону наразі становить приблизно 40%, що робить Київ одним з найвразливіших серед українських міст.

Про це під час дискусії заявив колишній очільник Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

Яка готовність Києва до опалювального сезону

За його словами, у квітні розпочалося будівництво близько 130 об’єктів захисту для інфраструктури по всій країні. Завдяки цим заходам Суми, Чернігів, Запоріжжя та Харків залишаються зі світлом і водою попри щоденні обстріли.

Зараз дивляться

Розробка планів стійкості у лютому показала, що Київ мав найнижчу вихідну готовність серед великих міст — лише 1,5% (на противагу 51% у Харкові та 24% у Чернігові). Наразі загальний рівень готовності столиці оцінюється орієнтовно у 40%.

Зокрема, зведення захисту на київських підстанціях почалося на початку травня. Наразі роботи виконані на 80%, а завершення планується до кінця вересня. Великі об’єкти, які зводить Агентство, намагаються завершити за пів року — восени.

У столиці планують створити 520 МВт потужностей для теплозабезпечення. Частина з них працюватиме разом із ТЕЦ-4 та ТЕЦ-5, забезпечуючи теплом Русанівку та Березняки у разі аварій.

Нові об’єкти будують напівпідземними з другим рівнем захисту. Надати їх у користування мають у грудні.

Він наголосив, що середня готовність по країні становить близько 50%, а серед найбільш підготовлених міст відзначив Харків, Вінницю, Хмельницький та Кривий Ріг.

Децентралізація замість великих ТЕЦ

Сухомлин висловився проти ідеї відновлення великих ТЕЦ, оскільки вони залишаються вразливими цілями для Росії.

Натомість він пропонує перейти на децентралізовану систему з напівпідземними котельнями потужністю від 40 до 120 МВт, що суттєво знижує ризик ураження. На таку трансформацію Україні знадобилося б близько чотирьох років.

Водночас Сухомлин наголосив, що ключовим пріоритетом захисту є об’єкти водопостачання та водовідведення, від яких безпосередньо залежить і тепло в домівках.

На його думку, найбільшою загрозою є ураження каналізаційних насосних станцій, що може призвести до потрапляння стоків у Дніпро та зупинки водопостачання всієї столиці.

Окремі елементи інфраструктури водопостачання вже облаштовують другим рівнем захисту (зокрема у Дніпрі та Кривому Розі). Також планами стійкості передбачено впровадження мобільних станцій водопостачання.

— Електроенергія дуже важлива, але вода — номер один по всіх українських містах, тим більше таких великих, як Київ, — підсумував Сухомлин.

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