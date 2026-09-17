Корупційні проблеми та недоліки державного управління в Україні не означають, що чинні органи влади втратили легітимність. Рівень довіри до президента Володимира Зеленського залишається високим і перевищує 65%.

Таку думку висловила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Айвазовська про легітимність влади та корупцію

За словами Айвазовської, попри суспільну увагу до проблем із корупцією та державним управлінням, показники довіри не свідчать про втрату президентом легітимності.

Зараз дивляться

– Ми можемо відчувати все що завгодно, але цифри показують інше. Довіра до президента залишається масштабною – понад 65%. Це дуже високий рівень легітимності, – заявила вона в інтерв’ю РБК-Україна.

Також Айвазовська зазначила, що перед початком повномасштабного вторгнення рейтинг Зеленського був приблизно на 25% нижчим, ніж зараз.

Легітимність вона визначила як визнання суспільством і державними інститутами права особи ухвалювати законні рішення. За її оцінкою, в органів влади, обраних у 2019–2020 роках, із цим проблем немає.

Водночас голова ОПОРИ визнала серйозні проблеми України у сферах належного врядування, верховенства права та боротьби з корупцією. Вона наголосила, що вони існували ще до повномасштабної війни.

За наведеними Айвазовською даними міжнародних рейтингів, до 2022 року Україна мала понад 8 балів із 10 за рівнем розвитку електоральної демократії, тоді як показники верховенства права та боротьби з корупцією становили близько 2 балів.

Таким чином, за її словами, в Україні могли одночасно існувати вільні та конкурентні вибори, “телефонне право” і розкрадання державних коштів.

Чому вибори під час війни не розв’яжуть проблему

Айвазовська вважає, що проведення виборів під час війни не виправить проблем із державним управлінням та корупцією, оскільки за нинішніх умов неможливо забезпечити повноцінну політичну конкуренцію.

За її словами, правовий режим воєнного стану дає чинній владі інструменти впливу, яких не матимуть опозиція та нові політичні сили.

Водночас запуск виборчого процесу може створити вже іншу проблему – ризик втрати довіри до його результатів.

Як приклад Айвазовська навела можливу низьку явку або масовані російські ракетні удари в день голосування. За такого сценарію переможця може обрати невелика частина громадян, а сам результат не матиме достатньої суспільної довіри.

– Оце і є шлях до failed state – держави, яка втратила легітимну основу, – сказала вона.

Говорячи про сценарій, за якого війна може тривати ще 10–15 років, Айвазовська висловила сумнів, що економіки України та Росії здатні витримувати бойові дії такої інтенсивності протягом десятиліття.

Вона також поставила під сумнів ефективність самого голосування за відсутності належних умов для свободи слова, пересування та політичної конкуренції.

Крім того, за оцінкою голови ОПОРИ, Росія може спробувати зірвати виборчий процес ще до дня голосування.

Айвазовська наголосила, що вибори є лише однією зі складових демократії. Натомість Україні, за її словами, необхідно зосередитися на реформах та євроінтеграції, для яких уже визначені відповідні дорожні карти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ, який розширює права військовослужбовців щодо повідомлення про корупційні правопорушення.

Документ передбачає захист викривачів від негативних заходів впливу, можливість заохочення та вибір зручного каналу інформування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.