Китай має можливості вплинути на Росію для припинення війни проти України, однак Київ не бачить такого тиску з боку Пекіна.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

Зеленський про позицію Китаю щодо війні в Україні

Президент зазначив, що не бачив застосування Росією китайських ракет проти України, на відміну від ракет північнокорейського виробництва.

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Водночас Зеленський заявив, що китайські технології доходять до Росії, а обладнання, яке там використовують, походить із Китаю. За його словами, ймовірно, воно надходить разом із фахівцями та технологіями.

Зеленський також заявив, що не бачить тиску Китаю на Росію з метою припинення війни. Водночас президент припустив, що такий вплив може здійснюватися під час двосторонніх контактів, про які Україна не знає.

На думку Зеленського, можливості Пекіна впливати на Москву значні, особливо з огляду на санкційні обмеження проти Росії та її залежність від зовнішньої торгівлі.

— Я вважаю, що вони мають величезний вплив на Росію, особливо зараз, коли є багато санкцій, “тіньовий флот”, а також відрізані енергетичні та банківські системи. Звісно, Китай може знайти спосіб підштовхнути Путіна до переговорів. Я впевнений. Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні? — ставить риторичне запитання президент.

Глава держави наголосив, що питання полягає не лише в постачанні зброї, а й насамперед у політичній позиції Пекіна.

— Шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні — політично. Справа навіть не у зброї. Справа в політичній волі, — сказав Зеленський.

На переконання глави держави, війну в Україні можуть миттєво зупинити сильні лідери, зокрема й Китай.

— Шкода, що вони не на нашому боці. Але це не проблема. Це прикрість. Проблема в тому, що вони не посередині. Бо вони трохи більше на боці Росії. І те, що вони трохи більше на боці Росії, я маю на увазі не пряме надання зброї, а більшу відкритість до них, більшу готовність допомагати їм, ніж нам. У випадку такої великої країни “трохи” означає багато, — переконаний Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що на початку вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність Пекіна активніше сприяти політичному врегулюванню міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні.

Сі Цзіньпін говорив про готовність Китаю посилювати комунікацію та координацію з усіма сторонами.

За його словами, Пекін виступає за підхід, спрямований на усунення як наслідків, так і причин міжнародних та регіональних конфліктів.

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