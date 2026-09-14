В масштабном деле Карфаген произошла очередная утечка конфиденциальной информации. Подозреваемые были заранее информированы о запланированных следственных действиях.

Об этом на брифинге сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

Как произошла утечка и что говорят в НАБУ

По словам главы НАБУ, сейчас устанавливаются подробные обстоятельства того, как именно фигурантам стало известно об обысках.

Сейчас смотрят

— По нашей информации, фигуранты знали о том, что будет обыск. Мы сейчас будем выяснять, каким образом снова была утечка информации. И опять же говорим о тех же проблемах, которые связаны с реестром судебных решений, о том, что его могут мониторить, и базы данных, — отметил Кривонос.

Кроме мониторинга судебных постановлений и баз данных, директор НАБУ обратил внимание на еще один канал отслеживания действий правоохранителей.

По его словам, за передвижением автомобилей подразделений НАБУ осуществлялось наблюдение через систему Безопасный город.

Детали дела Карфаген и реакция Офиса генпрокурора

Напомним, в начале САП и НАБУ в рамках операции Карфаген сообщили о разоблачении преступной организации.

По данным следствия, ее возглавлял руководитель одного из подразделений Офиса генерального прокурора.

Группировка, созданная в середине 2025 года с привлечением действующих прокуроров и близких неофициальных лиц, системно принимала взятки за покрытие деятельности теневых мошеннических колцентров, которые обманывали украинцев и иностранцев.

6 сентября Высший антикоррупционный суд отправил под стражу заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Сергея Крапиву с альтернативой залога в 120 млн грн за инкриминируемое покрытие колл-центров.

Вечером 7 сентября Руслан Кравченко сообщил о подаче заявления об отставке с должности генерального прокурора.

Однако утром 14 сентября стало известно, что Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.

В самом Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что официально Кривоносу подозрение не вручали. По словам Кривоноса, он не собирается комментировать сфальсифицированный бред и Telegram-подозрения.

Уже вечером того же дня президент Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора соответствующим указом, опубликованным на сайте Офиса президента.

Зеленский уже призвал народных депутатов безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко. Парламент планирует рассмотреть вопрос его отставки 15 сентября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.