Президент Володимир Зеленський поклав виконання обов’язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського.

Зеленський призначив Ковальського в. о. генпрокурора

Відповідний указ №946/2026 оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, Ковальський виконуватиме обов’язки генпрокурора відповідно до положень закону Про правовий режим воєнного стану.

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Ковальський був серед основних кандидатів на посаду генерального прокурора. Також серед претендентів називали керівника Дніпропетровської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що ці події відбуваються на тлі на тлі розслідування НАБУ і САП щодо ймовірного “кришування” колл-центрів та відставки Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Він також звинуватив НАБУ та САП у вилученні матеріалів кримінальних проваджень щодо їхніх працівників під час обшуків у межах спецоперації Карфаген.

15 вересня президент підписав указ про його звільнення з посади генерального прокурора.

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