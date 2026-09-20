Ситуация на Херсонщине будет одной из сквозных тем на Генассамблее ООН — Сибига
- Андрей Сибига заявил, что ситуация на временно оккупированной части Херсонщины станет одной из сквозных тем дипломатической работы Украины во время сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
- Он рассказал о ситуации в Олешках и других регионах Херсонской области и отметил, что именно Украина планирует добиваться во время дипломатической работы в Штатах.
Ситуация на временно оккупированной части Херсонской области станет одной из сквозных тем дипломатической работы Украины в сегменте высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Сибига о ситуации на Херсонщине
Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, украинская дипломатия намерена усилить международное давление на Россию, чтобы добиться гуманитарного доступа к жителям оккупированного левобережья Херсонщины, доставке продовольствия и медикаментов, а также организации безопасной эвакуации гражданских.
Сибига отметил, что во время Генассамблеи ООН планирует отдельно обсудить ситуацию с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.
— Следующий этап – Нью-Йорк и сегмент высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Ситуация в Херсонской области будет одной из сквозных тем нашей дипломатической работы. Планирую также предметно обсудить с президентом МККК Мирьяной Сполярич, как добиться гуманитарного доступа и безопасной эвакуации наших людей, — написал он в Facebook.
По словам главы МИД, особенно сложная гуманитарная ситуация сложилась в Олешках, где до полномасштабного вторжения проживали около 24 тыс. человек, а в настоящее время остаются около 2 тыс., в том числе около 50 детей. В городе нет электро- и газоснабжения, а за последний месяц, по его данным, была полностью заблокирована доставка пищи, лекарств и других предметов первой необходимости.
– Из оккупированных Олешек поступают жуткие свидетельства о том, как люди пытаются выжить в условиях созданной Россией блокады: ищут остатки пищи, собирают траву, потому что другой пищи просто нет. Отдельное измерение российского террора – охота на гражданских. Российские FPV-дроны преследуют и атакуют людей, превращая даже попытку выйти из дома или передвигаться по городу в смертельный риск, — добавил Сибига.
Критической Сибига назвал ситуацию также в Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке. Он заявил, что российская сторона не обеспечивает гуманитарным миссиям необходимый доступ и препятствует организованной эвакуации гражданских.
Министр подчеркнул, что Украина уже поднимает этот вопрос на международных площадках, в частности в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ. В августе гуманитарную ситуацию в Херсонской области он также обсуждал с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томом Флетчером.
По словам Сибиги, задача украинских дипломатов в Нью-Йорке — мобилизовать международную поддержку для создания гуманитарного коридора, доставки помощи и эвакуации людей с оккупированных территорий Херсона.