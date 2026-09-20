Ситуация на временно оккупированной части Херсонской области станет одной из сквозных тем дипломатической работы Украины в сегменте высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сибига о ситуации на Херсонщине

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, украинская дипломатия намерена усилить международное давление на Россию, чтобы добиться гуманитарного доступа к жителям оккупированного левобережья Херсонщины, доставке продовольствия и медикаментов, а также организации безопасной эвакуации гражданских.

Сибига отметил, что во время Генассамблеи ООН планирует отдельно обсудить ситуацию с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.

Сейчас смотрят

— Следующий этап – Нью-Йорк и сегмент высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Ситуация в Херсонской области будет одной из сквозных тем нашей дипломатической работы. Планирую также предметно обсудить с президентом МККК Мирьяной Сполярич, как добиться гуманитарного доступа и безопасной эвакуации наших людей, — написал он в Facebook.

По словам главы МИД, особенно сложная гуманитарная ситуация сложилась в Олешках, где до полномасштабного вторжения проживали около 24 тыс. человек, а в настоящее время остаются около 2 тыс., в том числе около 50 детей. В городе нет электро- и газоснабжения, а за последний месяц, по его данным, была полностью заблокирована доставка пищи, лекарств и других предметов первой необходимости.

– Из оккупированных Олешек поступают жуткие свидетельства о том, как люди пытаются выжить в условиях созданной Россией блокады: ищут остатки пищи, собирают траву, потому что другой пищи просто нет. Отдельное измерение российского террора – охота на гражданских. Российские FPV-дроны преследуют и атакуют людей, превращая даже попытку выйти из дома или передвигаться по городу в смертельный риск, — добавил Сибига.

Критической Сибига назвал ситуацию также в Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке. Он заявил, что российская сторона не обеспечивает гуманитарным миссиям необходимый доступ и препятствует организованной эвакуации гражданских.

Министр подчеркнул, что Украина уже поднимает этот вопрос на международных площадках, в частности в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ. В августе гуманитарную ситуацию в Херсонской области он также обсуждал с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томом Флетчером.

По словам Сибиги, задача украинских дипломатов в Нью-Йорке — мобилизовать международную поддержку для создания гуманитарного коридора, доставки помощи и эвакуации людей с оккупированных территорий Херсона.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.