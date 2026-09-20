В Боярке Киевской области прогремели взрывы, в результате чего произошел пожар.

Взрывы в Боярке 20 сентября: что известно

Как сообщает глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, обломки вражеского БпЛА повлекли возгорание, в результате чего были повреждены окна и кровля двух зданий, а также Аллея памяти погибших.

Кроме того, в результате повторной атаки возник пожар в складских зданиях.

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В Вышгородском районе повреждены два складских здания и три единицы техники.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Спасатели и все ответственные службы продолжают работать на местах и ​​фиксировать последствия атаки.

Со своей стороны Боярский городской совет сообщает, что из-за атаки в некоторых районах города может отсутствовать электроснабжение.

Также известно о повреждении кровли и окон многоквартирного дома. К тому же, обломками повреждена проезжая часть и хозяйственное здание рядом.

В Новоселках зафиксировано попадание в частное предприятие.

Напомним, что 19 сентября Фастовском районе Киевской области в результате вражеской атаки погибли женщина и двое маленьких детей.

В то же время 20 сентября стало известно, что в больнице скончался ребенок, который получил ранения в результате вражеской атаки в Вышгородском районе. Таким образом, количество погибших в Киевской области возросло до четырех — трое детей и женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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