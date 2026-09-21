В Украине разоблачили сеть конвертационных центров, по которой средства предприятий выводили в тень, а сумма убытков в виде неуплаченных налогов составила 3 ​​млрд грн. Незаконная деятельность охватывала Киев и шесть областей Украины, а общий объем конвертации составил около 23,5 млрд грн.

Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский.

По Украине действовала сеть конвертационных центров

По данным следствия, схема работала с 2023 года. В разные периоды к незаконным действиям привлекли более 40 человек из столицы и нескольких регионов Украины.

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Для осуществления финансовых махинаций организаторы использовали:

97 подконтрольных компаний по признакам фиктивности, которые создавались без цели ведения реальной хозяйственной деятельности;

свыше восьми тыс. физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Сеть оказывала услуги предприятиям реального сектора экономики по занижению налоговых обязательств и обналичивания.

Схема работала по четкому алгоритму: реальные предприятия перечисляли деньги на счета фиктивных фирм якобы за приобретение товаров, выполнение работ или предоставление услуг. Фактически такие операции не проводились и не отражались в налоговой и бухгалтерской отчетности.

Далее деньги перечислялись на счета других подконтрольных компаний и ФЛПов.

— Часть денег использовали для приобретения криптовалюты, после чего конвертировали в наличные деньги через сеть пунктов ее приема и выдачи. Вырученные деньги распределяли между участниками схемы и представителями предприятий-выгодоприобретателей, — отметили в БЭБ.

Детективы провели 50 обысков по территории Киева, Харькова и Одессы. В результате следственных действий изъято:

наличные деньги в разной валюте на сумму свыше 130 млн грн в гривневом эквиваленте;

мобильные телефоны, компьютерная техника и печати предприятий;

черновую бухгалтерскую документацию по финансово-хозяйственным операциям, подтверждающую преступную деятельность.

В настоящее время шесть ключевых фигурантов дела сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, за создание и участие в преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255), отмывание доходов (ч. 3 ст. 209), подлог документов для госрегистрации (ч. 2 ст. 205-1), незаконные действия с банковскими документами (ч. 2 ст. 200) и служебный подлог (ч. 1 ст. 366) УКУ.

Фото: БЭБ

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