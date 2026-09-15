НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами ПАО Укрнафта с последующей легализацией денег от их реализации.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Завладение 100 тыс. тонн нефтепродуктов: разоблачена группа

По первому эпизоду преступной деятельности, охватывающему период 2017-2020 годов, о подозрении сообщили четырем участникам схемы:

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организатору высшего уровня – одному из лидеров известной бизнес-группы, фактически осуществлявшей контроль над нефтяной сферой Украины;

организатору низшего уровня – акционеру ряда подконтрольных этой бизнес-группе обществ, который координировал действия исполнителей и отвечал за сокрытие действий участников;

главе правления и заместителю главы правления по коммерческим вопросам акционерных обществ, которые находились под контролем данной бизнес-группы.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (Завладение имуществом в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (Легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, письменное уведомление о подозрении составлено в отношении бывшего вице-президента ПАО Укрнафта (контрольный пакет акций принадлежит государству), являющегося гражданином другой страны.

Документы для вручения подозрения направлены за границу в рамках международно-правового сотрудничества.

Следствие установило, что руководители бизнес-группы разработали и реализовали схему присвоения 100 тыс. тонн нефтепродуктов общей стоимостью более 2,88 млрд грн.

Нефтепродукты передавали подконтрольной компании через договоры комиссии, после чего часть горючего перебрасывали на другие связанные фирмы для оптовых и розничных продаж через сеть АЗС.

Вырученные деньги перечислялись на счета контролируемых компаний, в частности, за границей.

Для сокрытия конечных бенефициаров бизнес-группы использовали сложную сеть оффшорных компаний в юрисдикциях Кипра, Белиза, Сент-Китса и Невиса и Британских Виргинских Островов.

Объем присвоенных нефтепродуктов составил почти 20% всего топлива, реализованного через сеть АЗС Укрнефти за время действия схемы. Антикоррупционные органы также исследуют факты возможного завладения имуществом предприятия в последующие периоды, в частности, уже после введения военного положения в Украине.

Досудебное расследование по делу осуществлялось при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины.

Однако во время следствия детективы НАБУ разоблачили факты утечки сведений, составляющих тайну досудебного расследования. Информация о планируемых процессуальных и следственных действиях передавалась доверенному лицу организаторов преступления.

По данным следователей, к разглашению данных может быть причастно должностное лицо руководящего звена СБУ, подразделение которого привлекалось к оперативному сопровождению производства. Сейчас досудебное расследование по этим фактам продолжается.

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