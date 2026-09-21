В Україні викрили мережу конвертаційних центрів, через яку гроші підприємств виводили в тінь, а сума збитків у вигляді несплачених податків сягнула 3 млрд грн. Незаконна діяльність охоплювала Київ та шість областей України, а загальний обсяг конвертації становив близько 23,5 млрд грн.

Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

По Україні діяла мережа конвертаційних центрів

За даними слідства, схема функціонувала з 2023 року. У різні періоди до незаконних дій залучили понад 40 осіб із столиці та кількох регіонів України.

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Для здійснення фінансових махінацій організатори використовували:

97 підконтрольних компаній з ознаками фіктивності, які створювалися без мети ведення реальної господарської діяльності;

понад вісім тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Мережа надавала послуги підприємствам реального сектору економіки із заниження податкових зобов’язань та переведення коштів у готівку.

Схема працювала за чітким алгоритмом: реальні підприємства перераховували гроші на рахунки фіктивних фірм нібито за придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Фактично ж такі операції не проводилися та не відображалися у податковій і бухгалтерській звітності.

Далі гроші перераховували на рахунки інших підконтрольних компаній та ФОПів.

— Частину грошей використовували для придбання криптовалюти, після чого конвертували у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів, — зазначили у БЕБ.

Детективи провели 50 обшуків на території Києва, Харкова та Одеси. Внаслідок слідчих дій вилучено:

готівку в різній валюті на суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті;

мобільні телефони, комп’ютерну техніку та печатки підприємств;

чернову бухгалтерську документацію щодо фінансово-господарських операцій, яка підтверджує злочинну діяльність.

Наразі шістьом ключовим фігурантам справи повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зокрема, за створення та участь у злочинній організації (ч. 1, 2 ст. 255), відмивання доходів (ч. 3 ст. 209), підроблення документів для держреєстрації (ч. 2 ст. 205-1), незаконні дії з банківськими документами (ч. 2 ст. 200) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366) ККУ.

Фото: БЕБ

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