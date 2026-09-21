В течение недели с 14 до 20 сентября подразделения Сил обороны нанесли точные удары по ряду важных объектов в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины.

Масштабный удар по российской нефтепереработке

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, главным результатом системных атак стал существенный подрыв военно-экономического потенциала РФ. В частности, Силы обороны вывели из строя более 45% проектных мощностей российской переработки нефти.

По состоянию на 21 сентября 2026 года, после успешного поражения Газпромнефть-Московского НПЗ в Москве, где были повреждены установки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации, российская нефтеперерабатывающая отрасль потеряла почти половину своих мощностей.

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В течение недели украинские силы также успешно поразили:

Сызранский НПЗ (Самарская область, в ночь на 15 сентября): повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк;

НПЗ Славнефть-ЯНОС (Ярославль, в ночь на 17 сентября): поражена установка первичной переработки АВТ-3 на предприятии мощностью около 15 млн тонн нефти в год.

Прямым последствием этого стал острый дефицит качественного горючего в РФ, а также резкое падение объемов производства бензина и дизеля стандарта Евро-5/К5.

Кроме топливной инфраструктуры, Силы обороны провели системное уничтожение средств ПВО, РЛС, РЭБ и авиации окупантов:

в Сочи поражен РЛС 92Н6 из состава С-400 Триумф;

в Брянской области (район Выгоничей) — две пусковые установки С-400;

в Запорожской области (район Украинки) — ЗРК Бук-М3;

в Донецкой области — РЛС Небо-У.

Кроме этого, на аэродроме Ростов-на-Дону (Центральный) поражены два самолета Ан-26, один Ан-12 и три вертолета, а на аэродроме Саки — самолет Су-24.

Украинские воины нанесли удары по предприятиям ВПК и инфраструктуре беспилотников. В частности, в Таганроге поражено предприятие Атлант Аэро, производящее ударно-разведочные беспилотников Молния и комплектующие для Орион.

В районах Донецка, Курска и Северодонецка уничтожены места хранения, подготовки, пуска и производства дронов, а на аэродроме Саки — наземная станция управления беспилотниками Орион.

Также под удар попали многочисленные склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов и пункты управления российской армии. В Генштабе подчеркнули, что поражение таких объектов является реализацией правомерной самообороны Украины в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

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