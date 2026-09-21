Упродовж тижня з 14 по 20 вересня підрозділи Сил оборони завдали точних ударів по низці важливих об’єктів у Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України.

Масштабний удар по російській нафтопереробці

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, головним результатом системних атак стало суттєве підривання воєнно-економічного потенціалу РФ. Зокрема, Сили оборони вивели з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.

Станом на 21 вересня 2026 року, після успішного ураження Газпромнефть-Московського НПЗ у Москві, де було пошкоджено установки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації, російська нафтопереробна галузь втратила майже половину своїх потужностей.

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Протягом тижня українські сили також успішно уразили:

Сизранський НПЗ (Самарська область, у ніч проти 15 вересня): пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк;

НПЗ Славнефть-ЯНОС (Ярославль, у ніч проти 17 вересня): уражено установку первинної переробки АВТ-3 на підприємстві потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

Прямим наслідком цього став гострий дефіцит якісного пального у РФ, а також різке падіння обсягів виробництва бензину та дизелю стандарту Євро-5/К5.

Окрім паливної інфраструктури, Сили оборони провели системне нищення засобів ППО, РЛС, РЕБ та авіації окупантів:

у Сочі уражено РЛС 92Н6 зі складу С-400 Тріумф;

у Брянській області (район Вигоничів) — дві пускові установки С-400;

на Запоріжжі (район Українки) — ЗРК Бук-М3;

на Донеччині — РЛС Небо-У.

Крім цього, на аеродромі Ростов-на-Дону (Центральний) уражено два літаки Ан-26, один Ан-12 та три гелікоптери, а на аеродромі Саки — літак Су-24.

Українські воїни завдали ударів по підприємствах ВПК та інфраструктурі безпілотників. Зокрема, у Таганрозі уражено підприємство Атлант Аеро, яке виготовляє ударно-розвідувальні безпілотників Молнія та комплектувальні для Оріон.

У районах Донецька, Курська та Сєвєродонецька знищено місця зберігання, підготовки, пуску та виробництва дронів, а на аеродромі Саки — наземну станцію управління безпілотниками Оріон.

Також під удар потрапили численні склади боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та пункти управління російської армії. У Генштабі наголосили, що ураження таких об’єктів є реалізацією правомірної самооборони України відповідно до ст. 51 Статуту ООН.

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