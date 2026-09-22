У середу, 23 вересня, по всій території України застосування графіків обмеження електропостачання не прогнозується. Водночас ситуація в енергосистемі залишається динамічною через наслідки ворожих обстрілів та негоду в низці регіонів.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла на 23 вересня

За інформацією компанії, відключення електрики за графіками по всій країні на 23 вересня не заплановані.

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Проте енергетики закликають громадян дотримуватися правил ощадливого споживання електроенергії протягом усього дня — з 10:00 до 22:00.

— Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго), — наголосили в компанії.

Відключення світла через атаки РФ та негоду

Попри відсутність планових обмежень, у кількох областях фіксуються нові знеструмлення, спричинені як обстрілами РФ, так і погодними умовами.

Станом на ранок 22 вересня, через дронові удари та артилерійські обстріли є знеструмлені споживачі у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

Крім цього, сильний дощ та вітер призвели до пошкоджень ліній електропередачі та знеструмлень на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, аварійно-ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

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