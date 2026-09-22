На території Полтавської області зафіксували землетрус магнітудою 4,2. За класифікацією підземні поштовхи відносяться до сильно помірних.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю (ГЦСК).

Землетрус у Полтавській області

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу зареєстрували в Мачухівській громаді Полтавського району Полтавської області у вівторок, 22 вересня, о 12:49.

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Джерело підземних поштовхів розташовувалося на глибині 3 км (за загальними географічними координатами — на глибині 9 км).

Географічні координати джерела землетрусу — 49,57 градусів північної широти та 34,31 градуси східної довготи. Епіцентр перебував:

за 17 км на південний захід від Полтави;

за 129 км на північний захід від міста Дніпро.

Як зазначається, інформації про руйнування чи потерпілих внаслідок поштовхів наразі не надходило.

Землетрус — це одне з найнебезпечніших природних явищ, яке виникає через раптове вивільнення енергії в земній корі.

За оцінками ЮНЕСКО, підземні поштовхи лишаються лідером серед стихійних лих за масштабами людських втрат та економічних збитків.

Раніше Факти ICTV пояснювали, що таке землетрус, які причини його виникнення та характеристики.

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