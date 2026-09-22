З 1 жовтня 2026 року правила виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану залежать насамперед від віку та наявності законних підстав для перетину кордону.

Правила перетину кордону визначає, зокрема, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і постанова Кабміну №57. Для окремих категорій чоловіків законодавство встановлює додаткові вимоги до документів та умов виїзду.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон з 1 жовтня 2026 року, які документи потрібно мати та які правила діють для різних категорій – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як перевірити заборону на виїзд за кордон онлайн

Українці можуть заздалегідь перевірити онлайн, чи встановлено щодо них тимчасове обмеження на виїзд за кордон. Відповідна інформація доступна в Особистому кабінеті Державної прикордонної служби України.

Сервіс дає змогу дізнатися про наявність обмеження на перетин державного кордону, зокрема у випадках, коли воно встановлене в межах виконавчого провадження або на підставі відповідного рішення.

Такі обмеження можуть виникати, зокрема, через невиконання зобов’язань у виконавчих провадженнях, наприклад щодо сплати аліментів або заборгованості.

Водночас онлайн-перевірка не охоплює всіх підстав, через які людині можуть відмовити у перетині кордону. Зокрема, сервіс не є способом перевірки права чоловіків на виїзд під час воєнного стану. У таких випадках можливість перетнути кордон визначається відповідно до чинних Правил перетинання державного кордону та документів, які підтверджують право на виїзд.

Перевірка через Особистий кабінет ДПСУ також не скасовує встановленого обмеження. Вона дозволяє завчасно дізнатися про його наявність і, за потреби, з’ясувати підставу та врегулювати питання до запланованої поїздки.

Раніше для отримання інформації про можливу заборону необхідно було звертатися до Держприкордонслужби із запитом та чекати на відповідь.

Що перевіряють у чоловіків під час виїзду за кордон

Під час перетину державного кордону чоловіки мають пред’явити паспортний документ, що дає право на виїзд з України, а у передбачених законодавством випадках – військово-обліковий документ та документи, які підтверджують підставу для виїзду.

Для чоловіків віком від 23 до 60 років, на яких поширюються обмеження під час воєнного стану, право на перетин кордону залежить від конкретної підстави. Тому перелік необхідних документів може відрізнятися залежно від категорії.

Чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати з України за наявності документа, що дає право на перетин державного кордону, та військово-облікового документа. Для окремих посадовців цієї вікової категорії діють спеціальні правила.

Під час прикордонного контролю уповноважені особи ДПСУ перевіряють документи та відомості, необхідні для підтвердження права на виїзд. Тому перед поїздкою варто переконатися, що військово-обліковий документ дійсний, а необхідні для конкретної підстави документи оформлені належним чином.

Якщо чоловік не має права на виїзд або не може підтвердити його необхідними документами, у перетині державного кордону можуть відмовити.

Як журналістам виїхати за кордон: умови та документи

Для журналістів, працівників медіа та представників сфери стратегічних комунікацій під час воєнного стану з 1 жовтня діє окремий порядок виїзду за кордон.

Чоловіки віком від 23 до 60 років, які належать до цих категорій, можуть виїжджати з України у службових цілях та перебувати за кордоном до 60 календарних днів. Для перетину кордону необхідно виконати встановлені законодавством вимоги та підготувати відповідні документи.

Однією з умов виїзду журналістів і працівників медіа за кордон є отримання листа-погодження від Держкомтелерадіо.

У ньому мають бути зазначені мета службової поїздки, дата виїзду з України, орієнтовна дата повернення та пункт пропуску через державний кордон.

Під час прикордонного контролю журналістам також необхідно мати документи, передбачені для відповідної категорії військовозобов’язаних. Перед поїздкою варто перевірити актуальність військово-облікових даних та заздалегідь підготувати документи, які підтверджують право на виїзд з України.

Спеціальні правила виїзду за кордон для чоловіків, які працюють у сфері медіа, інформації та стратегічних комунікацій, передбачені змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів №1509 до Правил перетинання державного кордону.

Чи можна виїхати за кордон із бронюванням

Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану, однак саме бронювання не дає автоматичного права на перетин державного кордону.

Для виїзду військовозобов’язаний має відповідати вимогам, встановленим законодавством, та підтвердити законну підставу необхідними документами.

Зокрема, чоловік повинен мати чинне бронювання та військово-обліковий документ з актуальними даними. Інформація про бронювання має бути внесена до відповідних державних реєстрів.

Якщо заброньований працівник виїжджає за кордон у службове відрядження, під час проходження прикордонного контролю необхідно також надати документи, які підтверджують відрядження, та інші документи, передбачені для відповідної підстави перетину кордону.

Окремі правила бронювання діють для працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній зі статусом критично важливих. Такі підприємства можуть бронювати працівників на строк до 45 днів, зокрема для приведення військово-облікових документів у відповідність до вимог законодавства та завершення процедури бронювання.

Водночас тимчасове бронювання на 45 днів саме по собі не є підставою для виїзду за кордон.

Тому перед поїздкою заброньованим чоловікам варто перевірити статус бронювання, актуальність військово-облікових даних та наявність усіх документів, необхідних для конкретної підстави виїзду. Остаточне рішення про пропуск через державний кордон ухвалюють прикордонники після перевірки документів і права на виїзд.

Відмова у виїзді за кордон із бронюванням: які можуть бути причини

Навіть за наявності чинного бронювання чоловікові можуть відмовити у виїзді за кордон у жовтні 2026 року. Бронь сама по собі не гарантує права на перетин державного кордону, якщо військовозобов’язаний не відповідає встановленим вимогам або не може підтвердити законну підставу для поїздки.

Причиною відмови у виїзді можуть стати невідповідності у військово-облікових даних, відсутність інформації про чинне бронювання в електронних реєстрах, проблеми з військово-обліковим документом або відсутність необхідних документів, які підтверджують мету та підставу перетину кордону.

Перед поїздкою заброньованому чоловікові варто перевірити, чи правильно відображається статус бронювання у Резерв+, чи актуальні його військово-облікові дані та чи підготовлені всі документи для конкретної підстави виїзду за кордон.

Така перевірка допоможе завчасно виявити можливі розбіжності в документах або реєстрах та зменшити ризик відмови під час проходження прикордонного контролю.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час воєнного стану

У жовтні чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати з України під час воєнного стану. Для перетину державного кордону необхідно мати документ, що дає право на виїзд за кордон, та військово-обліковий документ.

Вікові обмеження на виїзд також не поширюються на чоловіків, які досягли 60 років.

Окремо перетинати кордон можуть чоловіки, виключені з військового обліку на законних підставах. Відповідний статус має бути належним чином оформлений і підтверджений необхідними документами.

Для чоловіків віком від 23 до 60 років можливість виїзду за кордон залежить від конкретної підстави, передбаченої чинними правилами перетинання державного кордону.

Серед таких підстав можуть бути сімейні обставини, супровід осіб з інвалідністю або людей, які потребують постійного догляду, виїзд для лікування чи реабілітації, а також окремі випадки, пов’язані з навчанням або професійною діяльністю.

Водночас належність до певної категорії сама по собі не завжди гарантує право на перетин кордону. Під час прикордонного контролю чоловік має підтвердити підставу для виїзду відповідними документами, а у передбачених законодавством випадках прикордонники перевіряють і військово-облікові дані.

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