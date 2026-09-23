Загалом від початку минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення.

Противник завдав ракетного удару, здійснив 53 авіаційних удари, під час яких скинув 191 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5 378 дронів-камікадзе та здійснив 1999 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 673-тю добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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