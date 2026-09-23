Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 23 вересня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення.
Противник завдав ракетного удару, здійснив 53 авіаційних удари, під час яких скинув 191 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5 378 дронів-камікадзе та здійснив 1999 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 673-тю добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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