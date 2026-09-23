1 сентября в Украине начался новый учебный год. За парты сели не только школьники, но и студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования. В этом году для них изменились и размеры академических стипендий, поэтому вопрос выплат снова стал актуальным. В 2026 году правительство повысило академические стипендии.

Когда придет стипендия в сентябре 2026 года, читайте в нашем материале.

Стипендия в сентябре 2026 года: сколько получат студенты

Новые размеры стипендий установило постановление Кабмина №1052. Они применяются с 1 сентября 2026 года.

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Обычная академическая стипендия для студентов учреждений высшего образования теперь составляет 4 000 грн в месяц вместо 2 000 грн. Для отдельных специальностей с повышенным размером выплата выросла до 5 100 грн.

Для студентов учреждений профессионального предвысшего образования обычная академическая стипендия составляет 3 020 грн, а для определенных правительством специальностей — 3 860 грн.

Размеры отдельных именных и академических стипендий также увеличились. В частности, для студентов ЗВО они составляют до 8 000 грн в месяц.

Когда студентам придет стипендия в сентябре

Основной документ, который регулирует порядок назначения и выплаты стипендий, — постановление Кабмина №882.

Оно предусматривает ежемесячную выплату стипендий, но не устанавливает единого дня, когда деньги должны поступить студентам на карточки. Поэтому то, была ли выплачена стипендия в сентябре, зависит от вида стипендии и учебного заведения.

Во многих университетах стипендию обычно перечисляют в конце месяца, ориентировочно 20–25 числа. Например, в киевских вузах ориентируются на 25 число или последние дни месяца.

Точная дата зависит от того, когда университет получает бюджетные средства, обрабатывает списки и передает платежные документы в банк. Из-за выходных и праздничных дней выплата иногда переносится на первые числа следующего месяца. Отдельные учреждения перечисляют стипендию 28–30 числа или даже 1–5 числа следующего месяца. Поэтому стипендия за сентябрь 2026 года может поступить в конце месяца или в начале октября.

Именно поэтому студент одного университета может получить деньги раньше, а студент другого — позже. Точную дату, когда придет стипендия в сентябре, нужно уточнять в своем учебном заведении.

Когда выплачивают социальную стипендию

Для социальных стипендий действует отдельный механизм. С прошлого года их администрирует Пенсионный фонд Украины. Учебное заведение передает ПФУ информацию о студентах, которым назначена социальная стипендия, и необходимые для выплаты суммы.

При этом срок выплаты социальных стипендий с 4 до 25 числа каждого месяца.

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