1 вересня в Україні розпочався новий навчальний рік. За парти сіли не лише школярі, а й студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти. Цього року для них змінилися і розміри академічних стипендій, тому питання виплат знову стало актуальним. У 2026 році уряд підвищив академічні стипендії.

Коли прийде стипендія у вересні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Стипендія у вересні 2026 року: скільки отримають студенти

Нові розміри стипендій встановила постанова Кабміну №1052. Вони застосовуються з 1 вересня 2026 року.

Зараз дивляться

Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти тепер становить 4 000 грн на місяць замість 2 000 грн. Для окремих спеціальностей із підвищеним розміром виплата зросла до 5 100 грн.

Для студентів закладів фахової передвищої освіти звичайна академічна стипендія становить 3 020 грн, а для визначених урядом спеціальностей — 3 860 грн.

Розміри окремих іменних та академічних стипендій також збільшилися. Зокрема, для студентів ЗВО вони становлять до 8 000 грн на місяць.

Коли студентам прийде стипендія у вересні

Основний документ, який регулює порядок призначення і виплати стипендій, постанова Кабміну №882.

Вона передбачає щомісячну виплату стипендій, але не встановлює єдиного дня, коли гроші повинні надійти студентам на картки. Отже, чи була стипендія у вересні, залежить від виду стипендії та навчального закладу.

У багатьох університетах стипендію зазвичай перераховують наприкінці місяця, орієнтовно 20-25 числа. Наприклад, у київських вишах орієнтуються на 25 число або останні дні місяця.

Точна дата залежить від того, коли університет отримує бюджетні кошти, опрацьовує списки та передає платіжні документи до банку. Через вихідні та святкові дні виплата іноді переноситься на перші числа наступного місяця. Окремі заклади перераховують стипендію 28-30 числа або навіть 1-5 числа наступного місяця. Отже, стипендія за вересень 2026 року може надійти наприкінці місяця, чи на початку жовтня.

Саме тому студент одного університету може отримати гроші раніше, а студент іншого пізніше. Точну дату, коли прийде стипендія у вересні, потрібно уточнювати у своєму закладі освіти.

Коли виплачують соціальну стипендію

Для соціальних стипендій діє окремий механізм. Із минулого року їх адмініструє Пенсійний фонд України. Заклад освіти передає ПФУ інформацію про студентів, яким призначено соціальну стипендію, та необхідні для виплати суми.

При цьому строк виплати соціальних стипендій з 4 до 25 число кожного місяця.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.