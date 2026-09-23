Україна нещодавно відправила до Південної Кореї двох північнокорейських військовослужбовців, яких українські захисники захопили в полон під час бойових дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Україна відправила двох полонених КНДР

Президент наголосив на виключній складності захоплення бійців із Північної Кореї живими на полі бою. За словами Зеленського, ідеологічна обробка та психологічний тиск з боку режиму КНДР змушують солдатів йти на крайні заходи, щоб уникнути полону.

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— Нещодавно ми відправили двох північнокорейських військовополонених до Республіки Корея. Цих хлопців нелегко захопити живими. Один із них, коли опинився тут, зрозумів, що його візьмуть у полон, і спробував накласти на себе руки. Він був шокований тим, що доля не дозволила йому померти, — розповів Зеленський.

У січні 2025 року Служба безпеки України та Зеленський повідомили про взяття в полон двох військовослужбовців з Північної Кореї, які воювали на боці Росії у Курській області.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, як використають полонених солдатів КНДР. За даними ГУР, взяття в полон північнокорейських солдатів є потрібним інцидентом для України, бо дає можливість отримати корисну інформацію.

Пізніше Зеленський заявив про готовність України передати КНДР їхніх військових, взятих у полон, якщо лідер Північної Кореї Кім Чен Ин організує обмін цих солдатів на українських захисників, яких у неволі утримує Росія.

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