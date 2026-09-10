Полномасштабная война продолжает влиять на украинскую экономику. Регулярные российские атаки создают дополнительную нагрузку на предприятия и инфраструктуру, что отражается на экономических процессах и кошельках украинцев.

Факты ICTV выясняли, как это отражается на потребительских ценах. Что происходило со стоимостью продуктов, одежды, коммунальных услуг, топлива и транспорта в августе 2026 года, разбираемся далее.

Какой индекс инфляции за август 2026 года

По данным Госстата, в августе потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с июлем. В годовом измерении, то есть против августа 2025 года, цены повысились на 8,1%.

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Индекс потребительских цен за август 2026 года составил 100,1%. Базовая инфляция за месяц составила 0,5%, а за год на 8,1%.

Таким образом, индекс инфляции в августе показал незначительный общий рост цен в течение месяца, хотя в отдельных категориях изменения были значительно более ощутимыми.

Какие продукты подешевели, а какие выросли в цене

Наиболее заметно в августе снизились цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем на 1,3%.

Овощи подешевели на 18,3%, фрукты на 12%. Стоимость масла уменьшилась на 0,6% по сравнению с июлем 2026 года.

Вместе с тем часть продуктов подорожала. Цены на яйца, сахар, рыбу и рыбные продукты, мясо и мясопродукты, сыр, хлеб, макаронные изделия и кисломолочные продукты выросли в пределах 0,6-4%.

Именно поэтому общий индекс инфляции за август остался невысоким: сезонное снижение цен на одни продукты компенсировало подорожание других.

Одежда стала дешевле, а коммунальные услуги дороже. В августе цены на одежду и обувь снизились на 2,5%. Обувь подешевела на 3,1%, одежда на 2,2%.

При этом расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 1,3%. Больше всего изменились тарифы на водоснабжение на 16,8%, а на канализацию на 16,7%.

Что происходит с топливом и транспортом

Заметный рост цен зафиксировали в транспортной сфере. Топливо и смазочные материалы за месяц подорожали на 8,1%, а услуги автомобильного пассажирского транспорта на 6,6%.

Отдельно Госстат зафиксировал повышение цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 1,5%. При этом табачные изделия подорожали на 2,1%.

Итак, индекс инфляции в Украине за август составил 100,1%, а общий рост потребительских цен за месяц 0,1%.

Если говорить об индексе инфляции за август 2026 года, то изменения в разных категориях были неодинаковыми: овощи и фрукты дешевели, тогда как топливо, транспорт и отдельные коммунальные услуги дорожали.

Индекс инфляции за август 2026 года, по данным Госстата, также показывает, что за год потребительские цены выросли на 8,1%. Месячное изменение цен оказалось минимальным, однако годовое подорожание остается заметным.

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