Администрация Дональда Трампа настаивает на трех безотлагательных шагах в рамках своих усилий по снижению эскалации войны в Украине и восстановлению дипломатии с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios в среду, 23 сентября.

Три шага для деэскалации войны: что известно

Речь идет, в частности, о прекращении огня по энергетической инфраструктуре, восстановлении работы черноморского зернового коридора и трехсторонней встрече – США, Россия, Украина – возможно, в Абу-Даби.

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Президент Трамп делает новую попытку восстановить дипломатический процесс ради прекращения войны, но его непосредственным приоритетом является договоренность о прекращении украинских атак на российское дизельное топливо, которые способствовали резкому росту цен в США и во всем мире.

Однако после нескольких дней дипломатических усилий и встреч на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе достижение энергетического перемирия представляется сложным. Неизвестно, хочет ли этого вообще президент России Владимир Путин.

Посланник Путина Кирилл Дмитриев прибудет в Нью-Йорк в четверг, 24 сентября, на встречу с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последние предложения США. Об этом сообщил источник, непосредственно осведомленный о ситуации.

США предлагают энергетическое перемирие и переговоры

Во вторник, 22 сентября, Уиткофф и Кушнер встретились с украинской переговорной группой и советниками по вопросам национальной безопасности Франции, Великобритании и Германии.

Владимир Зеленский сообщил Axios, что предложение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре поступило от США и что Украина готова на него согласиться.

 — Сейчас на столе есть предложение: энергетическое перемирие. Мы готовы, — сказал он.

Он добавил, что США также стремятся восстановить работу зернового коридора и созвать трехстороннюю встречу между США, Украиной и Россией.

Последняя встреча США, Украины и России состоялась в феврале, до начала войны с Ираном. С тех пор переговоры фактически зашли в тупик.

Президент Украины заявил, что сказал Трампу, что предпочел бы провести трехстороннюю встречу и сделать энергетическое перемирие одним из ее первых конкретных результатов.

США предложили сначала провести встречу между техническими группами, а не встречу на уровне лидеров. По словам Зеленского, в качестве возможного места проведения встречи рассматривали Абу-Даби.

— Мы открыты — любая страна, любой формат, — сказал он.

Президент Украины заявил, что во время встречи с Трампом сказал ему, что декабрьский саммит G20 в Майами также может стать возможностью для проведения трехстороннего саммита на уровне лидеров.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что Трамп пригласил Путина принять участие в саммите.

Зеленский также сообщил, что само по себе сведение трех сторон за один стол уже стало бы значительным шагом к снижению эскалации.

Зеленский сомневается в готовности Путина к переговорам

Нынешняя попытка восстановить переговоры началась три недели назад, когда директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву. После этого Уиткофф и Кушнер отправились в Москву и Киев.

5 сентября в течение трех часов продолжалась встреча посланников Трампа с Путиным в Москве, а затем они отправились в Киев на встречу с Зеленским.

После их возвращения Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным.

Зеленский рассказал, что Уиткофф и Кушнер были очень оптимистично настроены, когда докладывали ему после встречи с Путиным.

— Они сказали: Мы думаем, что Путин готов. Я сказал: Послушайте, я не уверен, — припомнил Зеленский.

По его словам, представители президента США ответили: Нет, мы близки.

Владимир Зеленский заявил, что сказал им о готовности обсуждать энергетическое перемирие и другие шаги для снижения эскалации, но оставался скептически настроенным относительно того, выполнит ли Путин договоренности.

Президент Украины заявил, что продолжает сомневаться в намерениях Путина и считает, что российский лидер может найти причины, чтобы избежать трехсторонней встречи с участием лидеров.

В среду Кремль заявил, что условия для возобновления мирных переговоров с Украиной еще не готовы и что в настоящее время нет перспектив проведения встреч между сторонами на высоком уровне.

За несколько минут до разговора Зеленского с Axios Россия запустила по Киеву несколько баллистических ракет. Во время интервью он получил на телефон несколько сообщений о дополнительных ракетных атаках.

Владимир Зеленский заявил, что во время их встречи во вторник Трамп был “очень позитивно” настроен относительно дипломатических усилий.

Трамп сказал ему: Мы попробуем.

— Я сказал: Отлично, и я действительно желаю вам не просто попробовать, а добиться успеха, — припомнил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Киев хочет достичь прогресса до наступления зимы, независимо от политического календаря США.

У США есть собственный экономический интерес в прекращении огня в отношении энергетической инфраструктуры.

Президент Украины заявил, что американские чиновники сказали ему, что снижение ударов по энергетической инфраструктуре является важным из-за их влияния на цены на энергоносители.

Зеленский добавил, что во вторник говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и представителями Индии, ОАЭ и Египта об усилиях по достижению прекращения огня и восстановлению работы зернового коридора.

По его словам, эти страны также ведут переговоры с Россией.

— Все хотят (достижения, — Ред.) прекращения огня. Коридор должен снова работать. Мы это поддерживаем. Они разговаривают с россиянами, я знаю. Посмотрим, — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф, Кушнер и его команда провели дальнейшие переговоры после встречи с Трампом и договорились продолжить работу над предложениями и передать соответствующие сообщения Москве.

Украинские чиновники заявили, что некоторые элементы предложений еще нужно доработать в течение следующих двух недель, прежде чем американцы передадут их российской стороне.

Президент Украины заявил, что ожидает от Трампа прежде всего усилий для достижения энергетического перемирия.

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