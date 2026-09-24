Адміністрація Дональда Трампа наполягає на трьох невідкладних кроках у межах своїх зусиль зі зниження ескалації війни в Україні та відновлення дипломатії з Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios у середу, 23 вересня.

Три кроки для деескалації війни: що відомо

Йдеться, зокрема, про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, відновлення роботи чорноморського зернового коридору та тристоронню зустріч – США, Росія, Україна – можливо, в Абу-Дабі.

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Президент Трамп робить нову спробу відновити дипломатичний процес задля припинення війни, але його безпосереднім пріоритетом є домовленість про припинення українських атак на російське дизельне паливо, які сприяли різкому зростанню цін у США та в усьому світі.

Однак після кількох днів дипломатичних зусиль і зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня досягнення енергетичного перемир’я видається складним. Невідомо, чи взагалі президент Росії Володимир Путін хоче цього.

Посланець Путіна Кирило Дмитрієв прибуде до Нью-Йорка в четвер, 24 вересня, на зустріч із представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити останні пропозиції США. Про це повідомило джерело, безпосередньо обізнане із ситуацією.

США пропонують енергетичне перемир’я та переговори

У вівторок, 22 вересня, Віткофф і Кушнер зустрілися з українською переговорною групою та радниками з питань національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини.

Володимир Зеленський повідомив Axios, що пропозиція про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від США і що Україна готова на неї погодитися.

– Зараз на столі є пропозиція: енергетичне перемир’я. Ми готові, – сказав він.

Він додав, що США також прагнуть відновити роботу зернового коридору та скликати тристоронню зустріч між США, Україною та Росією.

Остання зустріч США, України та Росії відбулася в лютому, до початку війни з Іраном. Відтоді переговори фактично зайшли в глухий кут.

Президент України заявив, що сказав Трампу, що волів би провести тристоронню зустріч і зробити енергетичне перемир’я одним із її перших конкретних результатів.

США запропонували спочатку провести зустріч між технічними групами, а не зустріч на рівні лідерів. За словами Зеленського, як можливе місце проведення зустрічі розглядали Абу-Дабі.

– Ми відкриті – будь-яка країна, будь-який формат, – сказав він.

Президент України заявив, що під час зустрічі з Трампом сказав йому, що грудневий саміт G20 у Маямі також може стати можливістю для проведення тристороннього саміту на рівні лідерів.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що Трамп запросив Путіна взяти участь у саміті.

Зеленський також повідомив, що саме по собі зведення трьох сторін за один стіл уже стало б значним кроком до зниження ескалації.

Зеленський сумнівається у готовності Путіна до переговорів

Нинішня спроба відновити переговори розпочалася три тижні тому, коли директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву. Після цього Віткофф і Кушнер вирушили до Москви та Києва.

5 вересня протягом трьох годин тривала зустріч посланців Трампа з Путіним у Москві, а потім вирушили до Києва на зустріч із Зеленським.

Після їхнього повернення Трамп провів тривалу телефонну розмову з Путіним.

Зеленський розповів, що Віткофф і Кушнер були дуже оптимістично налаштовані, коли доповідали йому після зустрічі з Путіним.

– Вони сказали: Ми думаємо, що Путін готовий. Я сказав: Послухайте, я не впевнений, — пригадав Зеленський.

За його словами, представники президента США відповіли: Ні, ми близькі.

Володимир Зеленський заявив, що сказав їм про готовність обговорювати енергетичне перемир’я та інші кроки для зниження ескалації, але залишався скептично налаштованим щодо того, чи виконає Путін домовленості.

Президент України заявив, що продовжує сумніватися у намірах Путіна і вважає, що російський лідер може знайти причини, щоб уникнути тристоронньої зустрічі за участю лідерів.

У середу Кремль заявив, що умови для відновлення мирних переговорів з Україною ще не готові і що наразі немає перспектив проведення зустрічей між сторонами на високому рівні.

За кілька хвилин до розмови Зеленського з Axios Росія запустила по Києву кілька балістичних ракет. Під час інтерв’ю він отримав на телефон кілька повідомлень про додаткові ракетні атаки.

Володимир Зеленський заявив, що під час їхньої зустрічі у вівторок Трамп був “дуже позитивно” налаштований щодо дипломатичних зусиль.

Трамп сказав йому: Ми спробуємо.

– Я сказав: Чудово, і я справді бажаю вам не просто спробувати, а досягти успіху, – пригадав президент України.

Зеленський наголосив, що Київ хоче досягти прогресу до настання зими, незалежно від політичного календаря США.

США мають власний економічний інтерес у припиненні вогню щодо енергетичної інфраструктури.

Президент України заявив, що американські посадовці сказали йому, що зменшення ударів по енергетичній інфраструктурі є важливим через їхній вплив на ціни на енергоносії.

Зеленський додав, що у вівторок говорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і представниками Індії, ОАЕ та Єгипту щодо зусиль із досягнення припинення вогню та відновлення роботи зернового коридору.

За його словами, ці країни також ведуть переговори з Росією.

– Усі хочуть (досягнення, – Ред.) припинення вогню. Коридор має знову працювати. Ми це підтримуємо. Вони розмовляють із росіянами, я знаю. Подивимося, – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що Віткофф, Кушнер та його команда провели подальші переговори після зустрічі з Трампом і домовилися продовжити роботу над пропозиціями та передати відповідні повідомлення Москві.

Українські посадовці заявили, що деякі елементи пропозицій ще потрібно доопрацювати протягом наступних двох тижнів, перш ніж американці передадуть їх російській стороні.

Президент України заявив, що очікує від Трампа насамперед зусиль для досягнення енергетичного перемир’я.

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