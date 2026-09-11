Украинцы готовятся к выходным, поэтому многие планируют воспользоваться последними волнами тепла, поехать за город, провести время на природе или еще раз искупаться в реке. Однако погода на выходных резко изменится, поэтому отдыхающим придется остаться дома.

Факты ICTV узнавали, когда ждать осеннего похолодания, какой будет погода в ближайшие дни и когда осенью ожидать уже более ощутимого изменения температуры.

Когда придет похолодание осенью

С 10 сентября в Украину начал поступать более холодный воздух с Атлантики. Уже сегодня, 11 сентября, западные и северные области почувствуют его влияние, а на выходных похолодание распространится на другие регионы.

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По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 11 сентября холоднее всего будет на западе Украины. Днем температура воздуха там составит всего +15…+19 °C.

Прохладнее станет также в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Винницкой областях. Здесь столбики термометров покажут +19…+23 °C.

На остальной территории Украины 11 сентября еще сохранится высокая температура. В южных и восточных областях, а также в Днепропетровской области днем ожидается +25…+30 °C.

Похолодание принесет холодный атмосферный фронт. В пятницу дожди пройдут в западных областях, а уже в субботу осадки распространятся также на север и часть центральных областей.

По словам Натальи Диденко, именно с 11 сентября в Украину начнет активнее поступать свежий воздух, из-за чего погода постепенно будет меняться.

Отдельно Наталья Диденко рассказала о погоде в Киеве. В пятницу, 11 сентября, в столице еще сохранится комфортная температура, около +23 °C. Существенных осадков не ожидается.

Какой будет погода на выходных: прогноз на 12 и 13 сентября

А вот суббота будет совсем другой. В Киеве пройдет сильный дождь, особенно утром, а температура днем опустится до +14…+15 °C.

Поэтому тем, кто планировал провести субботу за городом или на природе, стоит учитывать резкую смену погоды.

Прогноз Натальи Диденко подтверждает и начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, в субботу, 12 сентября, с Балкан в направлении Украины будет двигаться локальный циклон с системой атмосферных фронтов. Центр Украины окажется в зоне неустойчивой погоды: увеличится облачность, пройдут дожди различной интенсивности, местами грозы.

В воскресенье погода начнет выравниваться. Антициклон обусловит сухую воздушную массу. На западе, севере и в центральных областях температура повысится до +20…+24 °C.

На юге, востоке и в Днепропетровской области лето еще продлится, там ожидается +25…+30 °C.

Какой будет погода осенью 2026 года: будет ли еще тепло в сентябре

Нынешнее похолодание не станет окончательным переходом к осенним температурам.

Виталий Постригань отмечает, что 13-15 сентября центр Украины будет находиться на границе влияния двух барических систем. С одной стороны, над Черным морем будет локальный циклон, с другой барический гребень Азорского антициклона.

Именно антициклон будет блокировать движение циклонов в наши широты, поэтому значительных осадков в этот период не ожидается. Температурный фон снизится на 3-4 градуса, но останется умеренным. Днем +18…+23 °C, ночью +10…+15 °C.

Поэтому нынешнее похолодание стоит воспринимать как очередную смену погоды, а не как начало постоянной осени.

Когда осенью придет существенное похолодание

Если прогноз на ближайшие дни дают украинские синоптики, то для оценки всей осени используют международные прогностические модели.

По сезонным расчетам, до конца сентября в Украине сохранится относительно теплая погода, близкая к летним температурам. Речь идет не о возвращении жары, а о комфортном умеренном тепле.

Более ощутимые изменения температурного режима придутся уже на середину октября. Именно тогда температура станет значительно более переменчивой, поэтому теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями, а влияние атмосферных фронтов и циклонов усилится.

Это прогноз сезонных моделей Copernicus, которые используют для оценки погоды на длительные периоды.

Погода на осень 2026: прогноз на октябрь

Обновленные сезонные расчеты Copernicus показывают теплый температурный фон осенью 2026 года в Европе. Для Украины это означает, что средняя температура сезона будет оставаться выше климатической нормы.

Но теплый фон не отменяет похолоданий. В октябре погода станет более переменчивой, а температурные колебания — заметнее.

На западе, севере и в центральных областях увеличится количество дождливых периодов. Осадки будут выпадать неравномерно, поэтому дождливая погода не будет постоянной.

На юге важную роль будут играть циклоны, которые будут проходить через Черное море. Они будут приносить сильные осадки и порывистый ветер.

В Карпатах в октябре уже ожидается первый снег в высокогорье. На остальной территории Украины повышается вероятность первых ночных заморозков.

Погода на осень 2026 года: какие факторы будут на нее влиять

Одним из глобальных факторов этой осени станет Эль-Ниньо. По актуальным данным NOAA, его влияние усиливается. В сентябрьском прогнозе американского Центра прогнозирования климата говорится о более чем 90% вероятности очень сильного Эль-Ниньо осенью и зимой 2026-2027 годов.

Эль-Ниньо не определяет погоду в Украине напрямую. Он влияет на глобальную атмосферную циркуляцию, которая затем отражается на перемещении воздушных масс, циклонов и струйных течений.

Сезонные прогнозы Copernicus также отмечают сильный Эль-Ниньо и его дальнейшее усиление до конца 2026 года.

Поэтому осень 2026 года в Украине будет характеризоваться сочетанием теплого общего фона и периодов резкого похолодания.

Прогноз погоды на осень 2026 по регионам

На западе Украины осенью сохранится теплый фон, но погода будет переменчивой. В Карпатах из-за прохождения активных атмосферных фронтов пройдут периоды значительных дождей, а в октябре в высокогорье ожидается первый снег.

На севере и Киевщине теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями. Осенью постепенно будет увеличиваться количество дождей, а ночью вероятность заморозков.

В центральных областях температурный фон останется теплым для осени. После прохождения фронтов будут происходить резкие изменения температуры, дожди и усиление ветра.

На юге тепло продержится дольше всего. Однако циклоны, которые будут проходить через Черное море, будут приносить сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

На востоке теплый фон сохранится дольше, но сухие периоды будут чередоваться с фронтальными похолоданиями. В конце октября будет повышаться вероятность первых заморозков.

Итак, ближайшее похолодание Украина уже почувствует 11-12 сентября, но оно не станет началом постоянной осени. После прохладных выходных температура снова повысится, а до конца сентября сохранится умеренное тепло. Более ощутимое изменение температурного режима придется на середину октября, когда погода станет значительно более переменчивой.

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