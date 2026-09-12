Атака РФ на АрселорМиттал Кривой Рог: есть погибшие, повреждены объекты
- В ночь на 12 сентября РФ нанесла удар по комбинату АрселорМиттал Кривой Рог, в результате чего погибли два работника подрядной организации, а двое сотрудников получили ранения.
- На предприятии повреждены производственные объекты, продолжаются спасательные работы и оценка масштабов разрушений.
В ночь на 12 августа комбинат АрселорМиттал Кривой Рог попал под ракетный удар со стороны РФ. В результате обстрела ранения получили двое сотрудников предприятия, а также погибли двое работников подрядной организации — тело второго погибшего спасатели обнаружили во время поисковых работ.
Об этом сообщают АрселорМиттал Кривой Рог и руководитель Совета обороны Александр Вилкул.
Атака на АрселорМиттал Кривой Рог: последствия
На предприятии АрселорМиттал Кривой Рог ввели план ликвидации чрезвычайных ситуаций. На месте попадания работают спасатели, пожарная служба, специалисты по охране труда и медики.
Все раненые уже находятся под наблюдением врачей в городских медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь. Поисково-спасательные работы на объекте продолжаются.
Атака повлекла за собой повреждение производственных и вспомогательных объектов гражданского горно-металлургического комплекса. Специалисты оценивают уровень разрушений, а также определяют возможные сроки и ресурсы, необходимые для восстановления мощностей.
В пресс-службе предприятия АрселорМиттал Кривой Рог решительно осудили очередной акт агрессии против гражданского объекта и напомнили, что комбинат уже не в первый раз становится целью российских атак.
В частности, в декабре 2022 года в результате ракетного удара был разрушен сортопрокатный цех и погиб работник.
А в августе 2026 года из-за обстрела АрселорМиттал Кривой Рог повреждения получили объекты энергетического и доменного производства, что привело к частичной остановке заводских процессов. Тогда погибли три человека (двое сотрудников и один подрядчик) и еще 18 человек получили ранения.
В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Повреждены промышленное предприятие, пять многоквартирных жилых домов, Центр медико-санитарной помощи, три учебных заведения и объекты бизнеса. Известно о двух погибших и четырех пострадавших.