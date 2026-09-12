В ночь на 12 августа комбинат АрселорМиттал Кривой Рог попал под ракетный удар со стороны РФ. В результате обстрела ранения получили двое сотрудников предприятия, а также погибли двое работников подрядной организации — тело второго погибшего спасатели обнаружили во время поисковых работ.

Об этом сообщают АрселорМиттал Кривой Рог и руководитель Совета обороны Александр Вилкул.

Атака на АрселорМиттал Кривой Рог: последствия

На предприятии АрселорМиттал Кривой Рог ввели план ликвидации чрезвычайных ситуаций. На месте попадания работают спасатели, пожарная служба, специалисты по охране труда и медики.

Сейчас смотрят

Все раненые уже находятся под наблюдением врачей в городских медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь. Поисково-спасательные работы на объекте продолжаются.

Атака повлекла за собой повреждение производственных и вспомогательных объектов гражданского горно-металлургического комплекса. Специалисты оценивают уровень разрушений, а также определяют возможные сроки и ресурсы, необходимые для восстановления мощностей.

В пресс-службе предприятия АрселорМиттал Кривой Рог решительно осудили очередной акт агрессии против гражданского объекта и напомнили, что комбинат уже не в первый раз становится целью российских атак.

В частности, в декабре 2022 года в результате ракетного удара был разрушен сортопрокатный цех и погиб работник.

А в августе 2026 года из-за обстрела АрселорМиттал Кривой Рог повреждения получили объекты энергетического и доменного производства, что привело к частичной остановке заводских процессов. Тогда погибли три человека (двое сотрудников и один подрядчик) и еще 18 человек получили ранения.

В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Повреждены промышленное предприятие, пять многоквартирных жилых домов, Центр медико-санитарной помощи, три учебных заведения и объекты бизнеса. Известно о двух погибших и четырех пострадавших.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.