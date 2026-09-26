Силы обороны Украины контролируют Доброполье Донецкой области. Заявления российского Минобороны о якобы окружении города не соответствуют действительности.

Об этом сообщает 1 корпус НГУ Азов в субботу, 26 сентября.

Доброполье контролируют Силы обороны Украины

В Азове отметили, что Россия планирует окружение Доброполья этой осенью, однако сейчас эти планы не реализованы.

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— Планами военно-политического руководства РФ на эту осень предусмотрено окружение Доброполья. Но оно остается только в этих планах и лживых отчетах российских командиров. Город Доброполье остается под контролем Сил обороны, — подчеркивают в Азове.

Украинские военные сообщили, что российские штурмовые группы обнаруживают на подступах к Доброполью. Их уничтожают во время попыток проникновения в межпозиционное пространство.

— Доверяйте официальным сообщениям Сил обороны Украины и не распространяйте российскую дезинформацию, — призвали в Азове.

Накануне Минобороны РФ заявило о якобы “капкане” в Доброполье. Российское ведомство утверждало, что бригады Национальной гвардии Украины якобы находятся в городе в окружении.

По данным карты украинского проекта DeepState, Доброполье не находится в окружении.

Институт изучения войны (ISW) опроверг информацию об окружении Доброполья. Аналитики оценили, что ближайшие российские позиции расположены на расстоянии 10,2 км от города.

В ISW считают, что заявления российской стороны о якобы окружении Доброполья направлены на то, чтобы отвлечь внимание от успешной операции Сил обороны Украины в районе Лимана.

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