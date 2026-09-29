Нічна атака на Україну: РФ запустила Циркон, два Іскандери та 152 БпЛА
- У ніч проти 29 вересня РФ атакувала Україну ракетами Циркон/Онікс, Іскандер-М/С-400 та 152 безпілотниками типу Shahed, Гербера й Пародія.
- Повітряні сили повідомили, скільки дронів та ракет було сбито станом на 08:00.
У ніч на 29 вересня російські війська атакували Україну ракетами та 152 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 109 повітряних цілей.
Нічна атака на Україну 29 вересня: що відомо
За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 28 вересня РФ запустила протикорабельну ракету Циркон/Онікс та дві балістичні ракети Іскандер-М/С-400 із Курської області.
Крім того, ворог застосував 152 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони-імітатори Пародія. Серед запущених безпілотників 82 були реактивними. Дрони летіли з території Росії, тимчасово окупованого Донецька та Криму.
Станом на 08:00 ППО збила або подавила 109 повітряних цілей: одну ракету Циркон/Онікс, дві балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 106 безпілотників різних типів.
Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 24 локаціях. Ще на 16 локаціях впали уламки збитих цілей.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.