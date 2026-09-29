У ніч на 29 вересня російські війська атакували Україну ракетами та 152 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 109 повітряних цілей.

Нічна атака на Україну 29 вересня: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 28 вересня РФ запустила протикорабельну ракету Циркон/Онікс та дві балістичні ракети Іскандер-М/С-400 із Курської області.

Крім того, ворог застосував 152 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони-імітатори Пародія. Серед запущених безпілотників 82 були реактивними. Дрони летіли з території Росії, тимчасово окупованого Донецька та Криму.

Зараз дивляться

Станом на 08:00 ППО збила або подавила 109 повітряних цілей: одну ракету Циркон/Онікс, дві балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 106 безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 24 локаціях. Ще на 16 локаціях впали уламки збитих цілей.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.