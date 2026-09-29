Украинские военные добились новых успехов при реализации третьего этапа наступательной операции Вивальди, вернув под контроль Украины часть территорий и населенных пунктов в Донецкой области.

В Третьем армейском корпусе Вооруженных сил Украины показали видеозапись, как бойцы подняли сине-желтые флаги в возвращенных под контроль населенных пунктах в рамках операции Вивальди.

Результаты третьего этапа операции Вивальди

— Под сине-желтым флагом свободы — Новое, Редкодуб, Екатериновка, Карповка, Новомихайловка! Бойцы Третьего армейского корпуса и приданные силы подняли флаги в возвращенных под контроль населенных пунктах в третьем сезоне Вивальди. Продолжение следует, — говорится в сообщении.

Ранее в Третьем армейском корпусе сообщалось, что в рамках этого этапа Силы обороны Украины вернули под контроль 51 кв. км территории. С начала проведения операции Вивальди общая площадь освобожденных земель составила 176 кв. км.

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Під синьо-жовтим прапором свободи — Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка, Новомихайлівка! Бійці Третього армійського корпусу та придані сили підняли стяги у повернених під контроль населених пунктах під час третього сезону «Вівальді». Далі буде. pic.twitter.com/5J0tg8xRnM — Третій армійський корпус (@ab3army) September 29, 2026

В течение третьего этапа операции российские войска понесли существенные потери. В частности, Россия потеряла около 2 тыс. человек из состава оккупационных войск. Более 250 российских военнослужащих попали в плен Сил обороны.

Как отметил бригадный генерал Андрей Белецкий, одной из ключевых задач стало освобождение поселка Нового. Враждебное командование использовало этот населенный пункт как важный хаб на плацдарме, а контроль над окрестными высотами позволял россиянам удерживать инициативу на этом участке фронта.

Украинские военные применили тактическое введение врага в заблуждение по направлению основного удара, чтобы успешно выполнить задание. В результате российское командование ожидало активных действий Сил обороны на другом участке и перебрасывало туда свои резервы.

Фото: Третий армейский корпус

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